متن کامل گزارش آژانس/ نظارت کامل برفعالیتها و تائید صحت اظهارنامه های ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن کامل گزارش البرادعی که عصر چهارشنبه در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس در وین قرار گرفت چنین است:

اجرای توافق پادمان‌های معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) و مفاد مرتبط در قطعنامه‌های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1835 (2008) در جمهوری اسلامی ایران

گزارش مدیر کل:

1- در تاریخ 15 سپتامبر 2008 مدیر کل آژانس به شورای حکام درباره اجرای توافق پادمان‌های معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و مفاد مرتبط در قطعنامه‌های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1835 (2008) در جمهوری اسلامی ایران گزارش داد(38/2008/GOV). در تاریخ 27 سپتامبر 2008، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1835 (2008) را درخصوص همان موضوع را به تصویب رساند. این گزارش تحولات مرتبط از سپتامبر 2008 را تحت پوشش قرار می‌دهد.

A. فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی کنونی

2- از انتشار گزارش قبلی مدیر کل، ایران به تزریق گاز یواف6 (هگزافلوراید اورانیوم UF6) به واحد یک سه هزار سانتریفیوژی ایران (واحد آ24)، و پنج آبشاری واحدآ26 در مرکز غنی‌سازی سوختی نطنز ادامه داده است. نصب و آزمایش 13 آبشار باقیمانده از واحد ای26 در حال انجام است. کار نصب مقدماتی در واحدهای آ25، آ27 و آ28 ادامه دارد. از 7 نوامبر 2008 مقدار کلی گاز یواف6 تزریق شده به آبشارها از شروع عملیات در فوریه 2007، 950 کیلوگرم بوده است، و بر اساس سوابق ثبت شده روزانه، ایران حدود 630 کیلوگرم از گاز یواف6 تولید کرده است. تمام مواد هسته‌ای در مرکز غنی‌سازی سوختی و همچنین تمام آبشارهای نصب شده ، تحت حیطه و نظارت آژانس اتمی قرار دارد.

3- در تاریخ 29 سپتامبر 2008، آژانس اقدام به راستی‌آزمایی فهرست اقلام فیزیکی (PIV) در تاسیسات غنی‌سازی آزمایشی سوخت کرده که هنوز در انتظار کسب نتیجه است.

بین 25 آگوست و اکتبر 2008 ایران در مجموع در حدود 31 کیلوگرم "یو اف6" به آبشار 10 سانتریفیوژی "آی آر 2" و سانتریفیوژهای تکی "آی آر 1"، "آی آر 2" و "آی آر3" تزریق کرد. تمام مواد هسته‌ای در تاسیسات غنی‌سازی آزمایشی سوخت از قبیل نواحی آبشاری تحت نظارت و محدودیت آژانس قرار دارد.

4. تا تاریخ فوق، نتایج نمونه‌های محیطی بدست آمده از تاسیسات غنی‌سازی سوخت و تاسیسات غنی‌سازی آزمایشی سوخت 2 و ثبت عملیات‌ها در تاسیسات غنی‌سازی سوخت 3 نشان می‌دهند که تاسیسات همانگونه که اعلام شده در حال فعالیت بوده‌اند (یعنی کمتر از 5 درصد غنی‌سازی "یو 235"). از ماه مارس 2007، 20 بازرسی سرزده از تاسیسات غنی‌سازی سوخت انجام شده است.

5. در 26 اکتبر 2008 ، ایران پرسشنامه‌های اطلاعات طراحی به روز شده مربوط به تاسیسات غنی سازی سوخت و تاسیسات غنی‌سازی آزمایشی سوخت را ارائه داد. ایران آژانس را مطلع کرد که قصد دارد در اوایل سال 2009 نصب سانتریفیوژهای "آی آر1" را در واحد "آ 28" تاسیسات غنی‌سازی سوخت آغاز کند.

B. فعالیت های بازفرآوری

6. آژانس به نظارت خود در استفاده و ساخت سلول‌های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و مولیبدنوم‌، آیودین و تاسیسات تولید رادیو اکتیو زنون (MIX) از طریق بازرسی‌ها راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) ادامه داده است. هیچ نشانه‌ای از فعالیت‌های مرتبط بازفرآوری در حال انجام در آن تاسیسات وجود نداشته است. در حالی که ایران گفته است که هیچ فعالیت تحقیقات و توسعه (R&D) مرتبط بازفرآوری در ایران وجود نداشته است، آژانس می‌تواند این موضوع را فقط با توجه به این دو تاسیسات در شرایطی که اقدامات پروتکل الحاقی در دسترس نیستند، تایید کند.

C. طرح‌های مربوط به رآکتور آب سنگین

7. در 13 آگوست 2008، آژانس یک راستی‌آزمایی فهرست اقلام فیزیکی در مرکز تولید سوخت (FMP) انجام داد که نتایج آن با آنچه ایران اعلام کرده بود تطبیق دارند. در 18 اکتبر 2008، آژانس یک بازرسی انجام داد؛ هیچ تغییر مهمی در وضعیت ساخت مرکز تولید سوخت (FMP) از زمان نظارت آژانس بر مرکز تولید سوخت در می 2008 مشاهده نشده است.

8. آژانس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به نظارت خود بر وضعیت مرکز تولید آب سنگین ادامه داده است که به نظر می‌رسد فعال است.

9. ایران با پافشاری به تصمیمش در ماه مارس 2007 برای "تعلیق" اعمال متن تعدیل شده بخش عمومی ترتیبات تکمیلی موسوم به کد 3.1 مربوط به تهیه زودهنگام اطلاعات طراحی (پاراگراف‌های GOV/2007/22, 12–14) به اعتراض خود به آژانس درباره اقدام آن برای اجرای راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی در راکتور تحقیقات هسته‌ای ایران (IR-40) ادامه داده است. آژانس تاکید کرده است که کد 3.1 به ارائه اطلاعات طراحی مربوط می‌شود، نه تکرار یا زمانبندی راستی‌آزمایی توسط آژانس درباره چنین اطلاعاتی و اینکه حق آژانس برای اجرای راستی آزمایی اطلاعات طراحی یک حق مستمر است. با این حال آژانس مجاز به انجام برنامه راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی برای 26 اکتبر 2008 نبود. در نتیجه اطلاعات آژانس درباره وضعیت ساخت‌وساز راکتور به اطلاعاتی مربوط می‌شود که از طریق تصویربرداری ماهواره‌ای قابل دسترسی است. با بررسی این تصویرها آژانس می‌تواند این امر را تایید کند که ساخت‌و‌ساز در این راکتور ادامه دارد.

D- دیگر موضوعات مربوط به اجرا

D-1 : تبدیل اورانیوم

10- تا سوم نوامبر 2008، حدود 33 تن اورانیوم به شکل هگزافلوراید اورانیوم UF6 از 8 مارس 2008 در تاسیسات تبدیل اورانیوم تولید شده است. این تاریخ آخرین راستی‌آزمایی از فهرست اقلام فیزیکی بود که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مرکز UCF صورت گرفته است. این تولیدات، مقدار کلی اورانیوم تولید شده به شکل گاز UF6 تولید شده در مرکز تبدیل اورانیوم را از مارس 2004 تاکنون به 348 تن رسانده است که همه این مواد تحت نظارت و بازرسی آژانس قرار دارد. مرکز تبدیل اورانیوم در اوت 2008 بخاطر روند عادی تعمیر و نگهداری تعطیل شد و در اکتبر 2008 بازگشایی شد.

D-2- اطلاعات مربوط به طراحی

11- همانطور که در 30 مارس 2007 به شورای حکام آژانس گزارش شد (GOV/2007/22 ،پاراگراف‌های 12 الی 14) آژانس از ایران خواست در تصمیمات خود درباره تعلیق متن تغییریافته بخش عمومی ترتیبات تکمیلی موسوم به کد 3.1 بازنگری کند. تاکنون پیشرفتی در این رابطه حاصل نشده است. در 16 اکتبر 2008، آژانس بار دیگر بر درخواست خود تاکید کرد که ایران تصمیم خود را درباره این موضوع بازنگری کند.

12- آژانس در دسامبر 2007 درخواست اطلاعات مربوط به طراحی اولیه نیروگاه هسته‌ای را کرد که قرار است در دارخوین ساخته شود اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است (GOV/2008/38 پاراگراف 11).

D-3- دیگر موارد

13- آژانس در دوم آوریل 2008 از ایران خواست که در راستای شفافیت‌سازی دسترسی آژانس به دیگر اماکن مربوط به ساخت سانتریفیوژها، تحقیق و توسعه مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و استخراج و ریختگری را فراهم آورد (GOV/2008/15 پاراگراف 13). ایران هنوز با درخواست آژانس موافقت نکرده است.

14- قطعات وارد شده سوخت هسته‌ای از فدراسیون روسیه برای استفاده در نیروگاه هسته‌ای بوشهر تحت مهر و موم آژانس باقی است (GOV/2008/38 پاراگراف 13). قرار است در ماه دسامبر 2008 راستی‌آزمایی از فهرست اقلام فیزیکی انجام شود.

E- ابعاد نظامی احتمالی (مطالعات ادعایی)

15- هنوز برخی موضوعات مهم باقی مانده است که در گزارش گذشته مدیر کل به شورای حکام به آن اشاره شده است (GOV/2008/38 پاراگراف 14) و این به نگرانی‌ها افزوده است و برای مردود اعلام کردن وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران بایستی روشن شود.

همانگونه که در گزارش مدیر کل تاکید شده است، برای این که آژانس قادر باشد که به این نگرانی‌ها رسیدگی کند و در تلاش‌هایش برای حصول اطمینان درباره نبود مواد و فعالیت‌های اعلام نشده در ایران پیشرفت کند، اساسی است که ایران از جمله دیگر موارد، اطلاعات و دسترسی لازم به موارد زیر را فراهم آورد: حل سوالات مربوط به مطالعات ادعایی، ارایه اطلاعات بیشتر درباره شرایط دستیابی به اسناد فلز اورانیوم، روشن‌سازی فعالیت‌های تامین مواد و تحقیق و توسعه موسسات و شرکت‌های نظامی که می‌تواند به امور هسته‌ای مرتبط باشند و روشن کردن تولید تجهیزات و قطعات هسته‌ای توسط شرکت‌های وابسته به صنایع دفاعی.

16- از آخرین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بعد، این آژانس به برآورد اطلاعاتی که پیشتر ارائه شده بود، با کمک ایران و کشورهای عضو پرداخت. این آژانس معتقد است که ایران می‌تواند در راستای شفاف‌سازی به این دیده‌بان اتمی در برآورد این موضوعات کمک کند و برای حصول به این منظور دسترسی به مدارک، اطلاعات و اشخاص را ارائه دهد و نشان دهد که بر اساس گفته‌های مقامات ایران این فعالیت‌ها به برنامه هسته‌ای ارتباط ندارد. متأسفانه، ایران از زمان گزارش مذکور به آژانس پیشنهاد همکاری نداده و هنوز اطلاعات درخواست‌شده یا دسترسی به مستندات، مکان‌ها یا اشخاص را فراهم نکرده است.

17- این آژانس همان‌گونه که در گزارش پیشین اشاره شده است هم‌اکنون هیچ اطلاعاتی غیر از مدرک فلز اورانیوم درباره طرح یا ساخت واقعی اجزای مواد فلزی سلاح اتمی یا همچنین دیگر بخش‌های اصلی نظیر چاشنی‌ها و مواد اتمی مرتبط با مطالعات فیزیکی پیدا نکرده است. آژانس همچنین استفاده واقعی از مواد اتمی در رابطه با مطالعات ادعایی کشف نکرده است.

F خلاصه:

18- این آژانس قادر بوده است نبود انحراف از ماده اعلام‌شده اتمی را در برنامه هسته‌ای ایران تأیید کند. ایران همچنین دسترسی آژانس به مواد اتمی اعلام‌شده و همچنین درخواست شده را مرتبط با گزارش‌های مواد اتمی و فعالیت‌های اعلام‌شده فراهم کرده است. به هر حال، ایران متن اصلاح‌شده از ترتیبات فرعی بخش عمومی کد 3.1 درباره تهیه اولیه از اطلاعات طراحی را اجرا نکرده است. ایران همچنین پروتکل الحاقی را که برای فراهم‌سازی تضمین معتبر به آژانس درباره نبود مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام‌نشده مهم به شمار می‌رود، اجرایی نکرده است.

19- در نتیجه همکاری اندک ایران در ارتباط با مطالعات ادعایی و دیگر موضوعات باقیمانده مهم مورد نگرانی، آژانس متأسفانه قادر نبوده است پیشرفت بسیار در این زمینه‌ها داشته باشد. نخستین گام مهم برای پیشبرد فعالیت‌های آژانس درباره مطالعات ادعایی بر عهده ایران است تا درباره اطلاعات متشکل از مستندات اساساً درست و به نظر این کشور، اطلاعاتی که شاید اصلاح‌شده‌اند یا به اهداف غیراتمی مربوط می‌شوند، شفاف‌سازی کند. ایران باید اطلاعات واقعی به آژانس بدهد تا اظهارات خود را اثبات کند و دسترسی به مستندات و اشخاص مرتبط با این زمینه را فراهم سازد. مگر اینکه ایران پروتکل الحاقی را اجرا کند تا آژانس بتواند تضمین معتبر درباره نبود ماده اتمی و فعالیت‌های اعلام‌نشده در این کشور بدهد.

20- ایران برخلاف تصمیمات شورای امنیت فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت تعلیق در نیاورده، به فعالیت مرکز آزمایشی غنی‌سازی سوخت و مرکز غنی‌سازی سوخت خود همچنین نصب آبشارهای جدید و عملیات تولید سانتریفیوژهای جدید برای اهداف آزمایشی ادامه داده است. ایران دسترسی به رآکتور IR40 ایران را فراهم نکرده است و بنابراین، آژانس قادر نیست وضعیت موجود ساختمان آن را تأیید کند.

21- مدیر کل آژانس، ایران را به اجرای تمامی اقدامات مورد نیاز برای اعتمادسازی در خصوص ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود در سریع‌ترین تاریخ ممکن ترغیب می‌کند.

22- مدیر کل آژانس مجددا به صورت مقتضی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ارائه خواهد داد.