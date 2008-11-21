18 نکته کلیدی گزارش جدید آژانس/ 20 بازدید سرزده از نطنز در7 ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از ظهر روز چهار شنبه گزارش 4 صفحه ای خود از فعالیت های هسته ای ایران را در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس قرار داد که حاوی نکات مثبت و ارزنده ای در تایید فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران است . 18 نکته کلیدی این گزارش چنین است:



نکته اول: در پاراگراف2 گزارش آمده است: " همه مواد هسته ای در تاسیسات نطنز و همچنین همه زنجیره های سانتریفیوژ نصب شده، تحت نظارت دوربین ها و بازرسان و کنترل آژانس قرار دارد".

نکته دوم: در پاراگراف 3 آمده است : " تمامی مواد هسته ای کارخانه ازمایشی غنی سازی سوخت نطنز و همچنین محدوده زنجیره های سانتریفیوژها، تحت نظارت دوربین ها و بازرسان و کنترل آژانس قرار دارد" .

نکته سوم: در پاراگراف 4 آمده است : « نتایج نمونه برداری های محیطی از کارخانه غنی سازی سوخت نطنز و کارخانه آزمایشی آن و همچنین گزارشات فعالیت کارخانه غنی سازی سوخت نطنز، تا امروز، نشان میدهد که این کارخانه ها، طبق آنچه اظهار شده است، در حال فعالیت هستند" .

نکته چهارم : در پاراگراف 4 همچنین آمده است : " از مارس 2007 تا کنون 20 بازرسی سرزده و بدون اطلاع قبلی از کارخانه غنی سازی سوخت نطنز انجام شده است" .

نکته پنجم : در پاراگراف 5 آمده است : " در 26 اکتبر 2008، ایران پرسشنامه اطلاعات طراحی کارخانه غنی سازی سوخت نطنز و کارخانه آزمایشی آن را به آژانس ارائه داده است".

نکته ششم: در پاراگراف 6 آمده است :" آژانس به نظارت بر کاربرد و ساخت سلولهای داغ در رآکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات چند منظوره از طریق بازرسی ها و راستی آزمائی اطلاعات طراحی ادامه داده است".

نکته هفتم: همچنین در پاراگراف 6 آمده است :" هیچ نشانه ای از وجود فعالیت های مرتبط با باز فرآوری در تاسیسات هسته ای وجود ندارد".

نکته هشتم: در پاراگراف 7 آمده است :" در 13 آگوست 2008 آژانس در تاسیسات ساخت سوخت، بازرسی فیزیکی از موجودی آن بعمل آورده است، نتایج آن بازرسی با آنچه ایران اعلام داشته است، مطابقت دارد".

نکته نهم:همچنین در پاراگراف 7 آمده است : " آژانس، از تاسیسات ساخت سوخت در 18 اکتبر ،2008 بازرسی بعمل آورده است، هیچ تغییری در وضعیت ساخت تاسیسات از بازدید قبلی در ماه می 2008 مشاهده نکرد".

نکته دهم: در پاراگراف 8 آمده است :" آژانس بر نظارت خود بر وضعیت کارخانه تولید آب سنگین از طریق تصاویر ماهواره ای ادامه داده است" .

نکته یازدهم: در پاراگراف 9 آمده است :" آژانس بر نظارت خود بر وضعیت رآکتور آب سنگین اراک از طریق تصاویر ماهواره ای ادامه داده است" .

نکته دوازدهم: در پاراگراف 10 آمده است :" همه مواد UF6 هسته ای در تاسیسات UCF اصفهان، تحت نظارت دوربین ها و بازرسان و کنترل آژانس قرار دارد".

نکته سیزدهم: در پاراگراف 14 آمده است :" مجموعه سوخت هسته‌ای وارد شده از فدراسیون روسیه، برای استفاده در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، تحت مهر و موم آژانس باقی است. برنامه ریزی شده است که در ماه دسامبر 2008 راستی‌آزمایی فیزیکی از موجودی آن انجام شود".

نکته چهاردهم: در پاراگراف 17 آمده است :" آژانس در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در خصوص طراحی واقعی یا ساخت اجزای مواد هسته ای یک سلاح هسته ای یا دیگر اجزای کلیدی آن سلاح، همانند چاشنی ها یا مطالعات فیزیک هسته ای مرتبط که توسط ایران انجام گرفته باشد، در اختیار ندارد" .

نکته پانزدهم: همچنین در پاراگراف 17 آمده است : "آژانس استفاده واقعی از مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را نیافته است" .

نکته شانزدهم: در پاراگراف 18 آمده است : " آژانس قادر بوده است عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در ایران را بازرسی و تأیید نماید".

نکته هفدهم: همچنین در پاراگراف 18 آمده است : " ایران دسترسی آژانس به مواد هسته ای اظهار ‌شده را فراهم نموده است".

نکته هیجدهم: همچنین در پاراگراف 18 آمده است : " : ایران دسترسی لازم را به گزارش های حسابرسی مواد و فعالیت های هسته ای اظهار شده برای آژانس فراهم نموده است" .