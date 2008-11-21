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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۵

تفکر بسیج بر هم زننده معادلات ابرقدرتهاست

تفکر بسیج بر هم زننده معادلات ابرقدرتهاست

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف سنگین بسیج در دهه چهارم انقلاب اسلامی،اظهار داشت: طنین تفکر بسیجی در جامعه اسلامی تمامی معادلات ابرقدرتها را بر هم می زند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری ظهر امروز در حاشیه مراسم سیاسی و عبادی نماز جمعه این شهر اظهار داشت: رمز ماندگاری و پویایی بسیج تکیه تفکر آن بر صداقت، تلاش بی منت، یکرنگی، اخلاص و ایمان جانانه به خداوند متعال است که با بهره صحیح از این نیرو و منتهی دانستن تمامی خدمتها به رضایت خداوند این نیرو در گذشته و حال ثمرات بسیاری برای کشور اسلامی مان رقم زده و در آینده نیز این ثمرات تداوم خواهد داشت.

نمانیده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر گاه قوه ایمان در ملتی زنده شود، همگان را به قیام الله فرا می خواند و می تواند سرتاسر یک کشور را در مسیر دفع تجاوز بپا داشته و پیروزی های بزرگ را به ثمر رساند.

وی به دستاوردهای عظیم بسیج و فرهنگ برخواسته از آن در کسب موفقیت های 8 سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: تداوم آن فرهنگ در جامعه و در بخش های متعدد علمی، اندیشی و اعتقادی موجب شد که نهضت های عظیمی از تولید علم و خودکفایی در کشور ایجاد و زمینه های دست یابی ایران اسلامی را به توانمندیهای متعدد فراهم کند.

نماینده مردم بندرعباس، تشکیل بسیج به دستور حضرت امام خمینی(ره) در نظام جمهوری اسلامی ایران را از برکات و الطاف الهی عنوان کرد و افزود: اگر این نیرو در آن مقطع خاص و به دستور حضرت امام امت تشکیل نمی شد امروز کشور در شرایط نامعلومی قرار داشت.

آشوری گفت: حضور آحاد مردم در بسیج از دیگر مولفه های موفقیت این نیرو است که محوریت حرکت آن بر مبنای پایبندی به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی شکل گرفته و هرگز در طول 30 ساله پس از انقلاب جز در مسیر ناب ولایت فقیه راه دیگری را نپیموده است.  

کد مطلب 787029

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