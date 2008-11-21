تندیس ایثار و شهادت شهدای شهریار رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، یادواره سرداران و هزار و 400 شهید شهرستان شهریار با حضور دکتر علی لاریجانی برگزار شد که در پایان تندیس ایثار و شهادت شهدای این شهرستان به دست رئیس مجلس رونمایی شد.

در این مراسم فرماندار شهریار اظهار داشت: متعاقب حکم استاندار تهران در سال 86 ستاد برگزاری یادواره هزار و 400 شهید شهرستان تشکیل شد و اهداف مختلفی در آن پیش بینی شد.

وی افزود: تببین جایگاه و ترویج فرهنگ و ایثار همچنین حفظ جایگاه شهادت در جامعه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها، ایجاد محبوبیت در سطح آحاد جامعه، فراهم کردن زمینه شناخت بیشتر در نسل جوان، توجه، تکریم و اولویت دادن به امور شاهدان و ایثارگران از اهداف ستاد برگزاری این یادواره بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا ستاد اجرایی فرهنگی تبلیغات، جمع آوری آثار شهدا، پیگیری و نظارت در بخشهای دانش آموزی و دانشجویی، امنیتی و نظامی تشکیل شد که نتایج خوبی در بر داشت.

عرفان منش بیان داشت: مرمت و بازسازی گلزار شهدا در شهر و روستا با 70 درصد پیشرفت فیزیکی، برگزاری 57 یادواره شهدا در محلات مختلف شهرستان و جمع آوری 80 درصد آثار نوشتاری، گفتاری و تصویری از شهدا و خانواده های آنها از اقدامات اجرایی ستاد این یادواره است.

فرماندار شهریار عنوان کرد: در پایان جمع آوری، آثار در قالب کتاب سند و کتاب ماندگار شهرستان تالیف و تدوین می شود.

وی یادآور شد: طراحی و ساخت تندیس نماد ایثار و شهادت در حال انجام شدن است و تا دهه فجر در معبر شهر نصب می شود.

این مسئول خواستار تسریع در ایجاد موزه شهدا در شهرستان شد و اعلام کرد: ایجاد موزه شهدا در شهریار ضروری است.