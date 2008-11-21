عزیزی و هاشمی نسب در تمرین پرسپولیس/جدایی 3 بازیکن از جمع سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس برای رویارویی با پیکان قزوین از ساعت 12 ظهر امروز در زمین شماره 2 ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد.

از آنجائیکه تیم فوتبال پیام امروز در ورزشگاه اکباتان به دیدار راه آهن خواهد رفت، خداداد عزیزی و مهدی هاشمی نسب، مربی و بازیکن این تیم در زمان ورود به ورزشگاه اکباتان به زمین شماره 2 این ورزشگاه رفتند و با مربیان و بازیکنان پرسپولیس دیدار کردند.

در ابتدای تمرین افشین پیروانی و دیگر مربیان تیم فوتبال پرسپولیس دقایقی برای بازیکنان صحبت کرده و نکاتی در خصوص اهمیت دیدارهای پیش رو به آنها گوشزد کردند.

کریم باقری پس از بازگشت از امارات و همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی مقابل تیم ملی این کشور، از امروز در محل تمرینات سرخپوشان به دیگر بازیکنان ملحق شد. او پس از 40 دقیقه تمرین کنار تیم ورزشگاه اکباتان را ترک کرد.

مهدی واعظی و محمد منصوری غابیان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس بودند. این دو بازیکن به علت آسیب دیدگی در دیدار پیکان - پرسپولیس غایب خواهند بود.

مسعود زارعی، بازیکن آسیب دیده تیم فوتبال پرسپولیس نیز امروز با لباس شخصی تمرین تیمش را به تماشا نشست.

بیش از یکصد هوادار تیم فوتبال پرسپولیس برای تماشای تمرین امروز این تیم به ورزشگاه اکباتان آمده بودند.

تمرین امروز پرسپولیس با گرم کردن بازیکنان زیر نظر پرویز کماسی آغاز شد. در ادامه بازیکنان زیر نظر افشین پیروانی وعابدزاده به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

ایوان پتروویچ و رحمان رضایی در حین تمرین تاکتیکی بازیکنان پرسپولیس زیر نظر پرویز کماسی به تمرین اختصاصی پرداختند.

در پایان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس، محمد منصوری، ایوان پتروویچ و رحمانی رضایی از فهرست تیم خارج شدند.

بازیکنان پس از تمرین امروز برای برپایی اردو به هتل المپیک رفتند. آنها برای رویارویی با پیکان صبح فردا تهران را به مقصد قزوین ترک می کنند.