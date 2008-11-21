از رفتار آژانس شاکی هستیم/ بسیج باید فراجناحی بماند

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: متاسفانه البرادعی همچنان دوپهلو حرف می زند، وی از یک سو تایید کرده است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز است و هیچگونه انحرافی ندارد و از سوی دیگر درخواست هایی دارد که در چارچوب توافقات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست.

وی تاکید کرد: انتظار ما از آژانس این است که حتما باید بی طرف باشد و دو پهلو حرف نزند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موضوع مطالعات ادعایی در گزارش اخیر آژانس گفت: علیرغم اینکه ایران همه اطلاعات مورد نظر آژانس را در اختیار این نهاد بین المللی قرار داده و آژانس نیز اعلام کرده که تمام فعالیت های ایران صلح آمیز است آمریکایی ها مدعی شدند که ایران فعالیتهای غیر صلح آمیز خود را اعلام نکرده است و جالب اینجاست که آنها حتی اسناد مورد ادعای خود را در اختیار آژانس هم قرار نمی دهند و صرفا مدعی هستند ایران باید به اتهامات واهی آنها پاسخ دهد .

وی با اشاره به درخواست های مورد تاکید چند کشور از ایران در رابطه با مسائل هسته ای و همکاری های ایران و آژانس گفت: ما منهای خواست کشورها ، طبق قانون و مقررات به همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهیم، ما اهل سلام، منطق ، آرامش و اعتدالیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما از رفتار شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی هسته ای علیه ایران مظلوم شاکی هستیم ، گفت: اجازه نخواهیم داد که حقوق یک ملت مسلمان و پرنشاط به این آسانی پایمال شود.

خطیب نماز جمعه امروز تهران همچنین به بحران اقتصادی جهان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این بحران بیشتر ملت های ضعیف تر و وابسته تر آسیب می بینند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه ایران نگران آسیب دیدن عامه مردم جهان از این بحران است اعلام کرد که تهران برای همکاری جهانی با هدف جلوگیری از آسیب های بحران جهانی اقتصاد آمادگی دارد.

وی به دیدار خود با نخست وزیر سابق فرانسه در روز گذشته اشاره کرد و گفت: به وی گفتم شما امروز به همکاری ما نیاز دارید اما وقتی با ما بدرفتاری می کنید این همکاری محقق نمی شود، آنها بحثشان این بود که شما با دنیا درباره موضوع هسته ای خود همکاری کنید تا بعد ما با شما همکاری کنیم، من هم گفتم شما باید اول زورگویی را کنار بگذارید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران به اوضاع نابسامان غزه در پی تشدید تحریم و محاصره رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: سبعیت در غزه به حد اعلا رسیده است و هیچ کس هم جلوی آن را نمی گیرد.

وی ادامه داد: ما از صهیونیست ها چندان انتظار انسانیت نداریم اما از دنیا و سازمان ملل انتظار داریم، دبیر کل سازمان ملل نمی تواند فقط به صدور بیانیه اکتفا کند بلکه باید با جدیت جلوی این ظلم را بگیرد.

وی از انفعال کشورهای اسلامی نیز در برابر فجایع رخ داده علیه فلسطینیان انتقاد کرد.

امام جمعه موقت تهران همچنین در یادآوری مناسبت های جاری تولد امام رضا(ع) را تبریک و سالگرد رحلت مرحوم علامه طباطبایی ، مرحوم علامه محمد تقی جعفری، مرحوم آیت الله روح الله خاتمی را تسلیت گفت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به تاسیس بسیج مستضعفان توسط امام خمینی(ره) 10 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه در آن زمان بسیاری اهمیت تشکیل بسیج را نمی فهمیدند، یادآور شد: اولین میدان آزمایش نیروهای بسیجی در جنگ بوجود آمد و آن زمانی بود که ارتش هنوز به طور کافی آماده رزم نبود و بسیج با قدرت وارد عرصه شد.

وی همچنین به نقش بسیج سازندگی در کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بدنه بسیجی در جامعه ما مسئله اساسی است و تاکید داریم همان فرهنگی که از ابتدا به عنوان فرهنگ بسیجی مطرح شد باید حفظ شود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تاکید دوم من این است که مسئولان بسیج سعی کنند که این نیرو همچنان برای کشور و اسلام فراجناحی بمانند و با این شرط است که بسیج می تواند در هر شرایطی کارآمد باشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: باید با عمیق کردن دانش بسیجی ها و بردن علوم کشور در داخل بسیج، این نیرو را برای افزایش نقش منطقه ای و جهانی خود توسعه دهیم.

امام جمعه موقت تهران همچنین در خطبه های نماز جمعه امروز، روز کتاب و کتابخوانی را گرامی داشت و با اشاره به روز جهانی دیابت بر ضرورت توجه به ملزومات پیشگیری و درمان این بیماری در کشور تاکید کرد.