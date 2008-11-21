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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۲

رایزنی رایس و سولانا درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران

رایزنی رایس و سولانا درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران

وزیر امور خارجه آمریکا و نماینده گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای با ایران، برای بررسی آخرین تحولات درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی با یکدیگر دیدار کردند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کاندولیزا رایس و خاویر سولانا، در این دیدار که در واشنگتن برگزار شد؛ درباره روابط اروپا - آمریکا و همچنین طرح سازش در خاورمیانه بحث و تبادل نظر کردند.

شون مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را از دیگر مسائل مورد گفتگو میان رایس و سولانا اعلام کرد.

رایس همچنین با میگل  آنگل موراتینوس وزیر امور خارجه اسپانیا نیز دیدار کرد.

روز چهارشنبه 29 آبان در گزارش جدیدی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام ارائه کرد، بار دیگر بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران تاکید شد.

کد مطلب 787034

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