اجرای نسنجیده طرح تحول شوک تورمی ایجاد می کند

گزارش خبرنگار مهر در شهریار، علی لاریجانی در مراسم یادواره سرداران و هزار و 400 شهید شهرستان شهریار در جمع مسئولان و خانواده های معظم شهدا اظهار داشت: یک کمسیون ویژه و تخصصی مسائل مرتبط با طرح تحول اقتصادی را پیگیری می کند و از آنجایی که این طرح ساختار اقتصادی کشور را دچار تحول خواهد کرد باید تمامی جوانب آن بررسی شود.

وی افزود: چون در این طرح یارانه ها تغییر می کنند باید متعهدانه و تخصصی تر به آن نگاه کرد که مجلس در این زمینه دغدغه هایی دارد که باید به طور دقیق بررسی شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این طرح اگر قرار است که هزینه آب، گاز و برق دو یا سه برابر شود باید پرداخت یارانه ها متناسب با افزایش قیمتها در بازار و قبوض آب، برق و تلفن باشد.

لاریجانی بیان داشت: این طرح مزایایی دارد و نباید با عدم برنامه ریزی و در نظر گرفتن تمامی جوانب، شوک تورمی در کشور ایجاد شود.

رئیس مجلس عنوان کرد: اگر این طرح بدون دقت و صحت انجام شود به طور قطع شوک تورمی ایجاد می کند و مشکلات زیاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی را برای مردم به وجود می آورد بنابراین مجلس باید با دقت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.

وی یادآور شد: باید راه هایی را بیابیم که دچار پرش قیمت نشویم که در این زمینه یکی از دغدغه های مجلس این است که جلوی طرحهای تورم زا را بگیرد و در جهت کنترل و مهار تورم حرکت کنیم.

مدل دقیق محاسباتی طرح تحول اقتصادی هنوز ارائه نشده است

این مسئول ادامه داد: ما در خواست کردیم که دولت مدل محاسباتی خود را ارائه دهد تا پس از بررسی ببینیم که هزینه های مردم چقدر افزایش می یابد که تاکنون مدل دقیق علمی در این زمینه ارائه نشده است.

رئیس مجلس متذکر شد: اکنون یارانه ای که در مورد آن بحث می کنیم روش درستی ندارد و درست توزیع نمی شود، اما علاج این کار این است که حساب کنیم و ببینیم که چقدر در کشور تورم ایجاد می کند.

لاریجانی تصریح کرد: تا زمانی که به یک مدل دقیق علمی نرسیم نمی توانیم محاسبه کنیم که چطور این طرح تصویب و قیمتها دو برابر می شود.

وی اعلام کرد: ما دنبال حاشیه نیستیم و هیچ وقت هم دنبال آن نمی رویم، مردم ولی نعمت ما هستند و باید دقیق بدانند که چه می گذرد.

این مسئول افزود: ما صادقانه حرف می زنیم و هیچ چیز را پنهان نمی کنیم و باید بررسی کنیم که در پس این طرح چه نکات مثبت و چه پرش قیمتی وجود دارد تا بتوانیم آمار دقیق تورم را به مردم اعلام کنیم.

به گزارش مهر رئیس مجلس گفت: ظرفیتی که امروز مجلس دارد این است که با استفاده از حضور نخبگان، متخصصان و استراتژی مجلس به دغدغه های مردم پرداخته و دنبال راه حل است.

لاریجانی اظهار داشت: شهرستان شهریار در بخش اشتغال، شهرسازی و اقتصادی در عین وجود مشکلات فراوان با پیگیریهای نماینده شهریار در مجلس، دارای افتخارات و پیشرفتهای خوبی است.

وی یادآور شد: در مورد درخواست فرماندار شهریار مبنی بر ایجاد موزه شهدا در این شهرستان و بخشهای آن من حتما پیگیری می کنم تا این موزه برای شهریاری ها ایجاد و راه اندازی شود.