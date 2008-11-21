تمامی ساختمانهای دهه های 60 و 70 کشور تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد غرضی ظهر جمعه در سخنان بین دو خطبه نماز جمعه گرگان افزود: متاسفانه عمر ساختمان در کشور با عمر فرد یا حتی قبل از آن به پایان می رسد و به عنوان ثروتی بعد از مرگ برای ورثه به شمار نمی آید.

وی اظهار داشت: این در حالی است که سالانه حدود هفت تا هشت هزار نفر در کشور بر اثر رعایت نکردن مسائل ایمنی در ساختمان نظیر گازگرفتگی جان خود را از دست می دهند و حدود هشت هزار نفر نیز بر اثر برق گرقگی می میرند.

وی خاطرنشان کرد: اگر از ثروت به درستی نگهداری نشود، اسراف محسوب می شود و در حال حاضر که به مقرارت ملی ساختمان کم توجهی می شود در مسیر اسراف حرکت می کنیم.

به گفته غرضی، مقرارات 20 گانه نظام مهندسی ساختمان باید در فرایند ساخت و سازها مورد توجه قرار گیرد تا بر اثر کوچکرین حوادث شاهد بروز خسارتهای زیادی نباشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان داشت: باید بتوانیم ساختمانی بسازیم که حداقل برای 30 تا 40 نسل آینده باقی بماند در غیر اینصورت روز به روز فقیرتر می شویم کم اینکه این روند در ساختمانهای گذشته ایران مشاهده می شود و هم اکنون ساختمانهای تاریخی در ایران داریم که متعلق به 40 نسل قبل است.

وی یادآورشد: همه مسئولان، مهندسان، پیمانکاران و دستگاههای اجرایی وظیفه دارند، نسبت به نهایدنه شدن فرهگ مقرارت ملی ساختمان در جامعه برنامه ریزی و تلاش کنند.

وی عنوان کرد: مردم باید در امر ساخت و ساز از نظر مشاوران و مهندسان استفاده کنند تا شاهد ساخت مسکن مقاوم و ایمن باشیم.