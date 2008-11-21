علت کم توجهی به اخلاق در سیاست نیازمند بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس موسسه گفتگوی فرهنگها و تمدنها، عصر امروز در بیستمین سالگرد آیت الله خاتمی در اردکان با بیان اینکه اخلاق در حکمت معنوی و فلسفه جایگاه مهمی دارد، اظهار داشت: تجلی اخلاق در منش و سلوک و رفتار آدمی است و اینکه چرا اخلاق به ویژه اخلاق اجتماعی و در سطح وسیعتر، سیاست، کمتر مورد توجه قرار گرفته علل مختلفی دارد و یکی از آنها برخورداری دین از شریعت است به نحوی که دین بدون شریعت دینی ناقص است.

وی با پرسش در مورد اینکه "آیا دین آمده تا اخلاق را از صحنه خارج کند؟"، یادآور شد: این مسئله با روح و حتی نص آموزشهای اسلام ناسازگار است و با اندک تامل می توان دریافت که برای جامعه ای پیشرو به طور قطع نیاز به اخلاق وجود دارد این مسئله همچنین با رجوع به اسلام بارز می شود که شان اخلاقی انسان بالاتر از شانی است که شریعت برای آن وضع کرده است.

خاتمی همچنین بیان داشت: جان انسان، جان اخلاقی است و انسان آزاد و مختار است و اخلاقی بودن شرط لازم آزاد بودن است و عدالت نیز نهادی است که درون آن ساز و کارهای جامعه صورت می گیرد به نحوی که با قرار گرفتن اخلاق و عدالت در یک سلسله، نتیجه این است که هیچ حکم غیراخلاقی نخواهیم داشت.

زهد و روشنفکری از وی‍ژگیهایی بارز آیت الله خاتمی بود

وی در همین راستا با بیان اینکه اخلاق یکی از بارزترین و آشکارترین وجوه شخصیت خاتمی بود، اظهار داشت: آیت الله خاتمی فقیه بود، فلسفه می دانست و به پیچ و خمهای ادبیات وارد بود اما این موارد سبب برتری شخصیت وی ازدیگر علما نبود بلکه زهد، اخلاق و روشنفکری شخصیت وی را ممتاز کرده بود.

حجت الاسلام سید محمد خاتمی اظهار داشت: هنگامی که صحبت از زهد به میان می آید در درجه اول چهره عبوس نسبت به مادیات و بی توجهی به آمال مردم در نظر می آید اما نه واقعیت زهد در اسلام این است و نه زهد آیت الله خاتمی اینگونه بود.

به گفته وی، ایشان در همه حال دغدغه مشکلات مردم را داشت و در این مسئله تعصبی نسبت به دین و آیین افراد نداشت به نحوی که حتی بسیاری از زرتشتیان آن دوره نیز ایشان را حکم قرا می دادند.

حجت الاسلام خاتمی یادآور شد: آیت الله خاتمی گرچه دغدغه دنیای مردم را داشت اما هیچگاه به چرب و شیرین دنیا آلوده نشد و زندگی خود را در حداقل ممکن اداره می کرد.

رئیس مرکز گفتگوی فرهنگها و تمدنها خاطرنشان کرد: این دنیاگریزی از سر اضطرار نبود بلکه امکانات برای زندگی بهتر برای ایشان فراهم بود و از علمای متعدد اجازه زیادی در بیت المال داشت و آنها دست وی را برای مصارف بسیار آزاد گذاشته بودند اما وی به گونه ای زیست که حتی مبالغی را که به شخص ایشان می دادند، مصرف نمی کرد.

خاتمی یادآور شد: این سختگیری در هزینه های زندگی خود، در کمکهای علمی و اخلاقی به حرکت انقلاب وجود نداشت و در این زمینه ها گشاده دست بود.

سید محمد خاتمی عنوان کرد: بصیرت و روشنفکری و شناخت درد زمان در ایشان موج می زد چرا که اگر بصیرت نباشد، دین به عنوان یک ابزار خشونت و ترساننده در می آید که به جای جاذبه دافعه دارد.