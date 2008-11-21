بازارچه های هفتگی شیراز از بروز ناهنجاریها جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: برخی از افراد ساکن در حوالی این بازارچه ها گلایه دارند که این امر آسایش را از ساکنین محل گرفته اما باید توجه داشت اگر اشتغال کسبه بازارچه های محلی را بگیریم و آنها به اعمال خلاق قانون نظیر سرقت، قاچاق مواد مخدر و... روی آورند آن وقت به طور کامل آسایش از تمام محلات گرفته می شود.

وی در عین حال تاکید کرد: نباید با پدیده سد معبر به صورت نظامی و خشن برخورد شود بلکه می توان با جابجایی آنها و فراهم کردن زمینه اشتغال در همین بازارچه های هفتگی جلوی منحرف شدن این دسته از افراد را گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان فارس خاطرنشان کرد: کارها را باید بر مبنای قانون انجام داد و به طور قطع و جدی از انجام امور به صورت سلیقه ای باید پرهیز کرد.

آیت الله حائری در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با اشاره به عدم توجه تلویزیون به آموزشهای اصیل ایرانی گفت: ما حکیمی به نام سعدی را در اختیار داریم که می توانیم از را سعدی خوانی برای کودکان و نوجوانان خود فرهنگ سازی کنیم اما خود را به کارتونهای بی محتوای کودکان سرگرم کرده ایم و از فرصتهایی نظیر سعدی و آثار پر محتوای اوغافل شده ایم.

وی متذکر شد: باید قدر چنین حکیمانی را بدانیم و سعی کنیم در آموزش دهی و فرهنگسازی های خود از آنها استفاده کنیم زیرا ما از نظر برخورداری از منابع فضل و فضیلت در جامعه دچار کمبود نیستیم که بخواهیم از برنامه های بی محتوا استفاده کنیم.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اخیر اسرائیل در نوار غزه نیز بیان کرد: صهیونیستها مدعی اند که در آلمان مظلوم واقع شده اند و در آنجا سختی کشیده اند اما شرایطی که اسرائیل برای مردم منطقه به وجود آورده حتی زندانبانها نیز با زندانیان خود چنین رفتاری نمی کنند.

آیت الله حائری ادامه داد: اسرائیلی ها مردم مظلوم را در محاصره قرار دادند، گاز و برق آنها را قطع کرده اند و اجازه خروج نیز نمی دهند و این کارها را حتی یک زندانبان انجام نداده است.

پس از نماز جمعه شیراز، جمعی از بسیجیاین و نمازگزاران در محکوم کردن فشارهای اخیر اسرائیل راهپیمایی کردند.