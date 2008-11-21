محدودیت شدید اماکن ورزشی در روستاهای لرستان

میرزا حسین سالاروند در حاشیه نشست استاندار با مسئولان هیئت های ورزشی استان لرستان گفت: در حال حاضر تنها 20 روستای بالای هزار خانوار لرستان دارای زمین خاکی ورزشی هستند.

وی با اشاره به سرانه فضاهای ورزشی در این استان، بیان داشت: :در حالیکه سرانه فضاهای ورزشی طبق میانگین کشوری یک متر است این میزان در استان لرستان در حال حاضر حدود 30 سانتی متر است که رفع این کمبود نیازمند توجه جدی مسئولان است.

مدیر کل سازمان تربیت بدنی استان لرستان همچنین نبود سالن های ورزشی تخصصی را از دیگر کمبود های این استان عنوان کرد و بیان داشت: در سفر اول هیئت دولت به لرستان احداث 9 سالن ورزشی ویژه بانوان تصویب شد که در حال حاضر در دست احداث هستند و بین 30 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

سالاروند یادآور شد: در حال حاضر 12 سالن ورزشی در لرستان در حال احداث است و احداث 15 سالن ورزشی دیگر نیز در سفر دوم هیئت دولت به استان مصوب شده است.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 367 هیئت ورزشی در استان فعالیت دارند، خاطر نشان کرد: تعداد 24 هزار نفر ورزشکار در استان تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند که این جمعیت ورزشکاران سازمان یافته استان را شکل می دهند.

این مسئول ادامه داد: تعداد سالن های ورزشی در لرستان تا زمان انقلاب 12 سالن بوده است که این تعداد تا سال 83 به 42 واحد افزایش یافته و از سال 83 تا کنون 26سالن ورزشی دیگر به این تعداد اضافه شده است.

در ادامه این مراسم روسای هیئت های ورزشی لرستان مشکلات و کمبود های حوزه فعالیت خود و موانع موجود را مطرح کردند.

در پایان این مراسم به منظور قدردارنی از توجه و تلاش استاندار لرستان به امر ورزش در استان تندیسی از طرف هیئت ورزش های پهلوانی و زور خانه ای استان به سید حسین صابری اهدا شد.