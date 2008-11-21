توافقنامه امنیتی عراق بدون حمایت مرجعیت پوچ و بی ارزش است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، غلامعلی نعیم آبادی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهار داشت: هر توافقی با بیگانگان در منطقه بخصوص در کشور عراق در صورت عدم نظر قطعی مرجعیت تضمین اجرایی نداشته و ملت های مسلمان زیربار پذیرش توافقنامه هایی که منافع آنها را به خطر بیاندازد نخواهند رفت.

وی گفت: علی رقم شعارهای اوباما در دوران انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر شاهد فعال شدن لابی صهیونیست و تاثیر بر سیاستهای کاخ سفید هستیم که اگر وی نیز بخواهد به سیاستهای خصمانه دوران بوش عمل کرده و ادامه دهد چشم اندازی از موفقیت برای آنها در خاورمیانه وجود ندارد.

نماینده مردم هرمزگان درمجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تنها راه نجات آمریکاییها در عراق، اقرار آنها به قبول شکست در منطقه و خروج از کشورهای تحت اشغال شان است و البته درک و قبول این موضوع برای صهیونیستها و لابیهای آنها در آمریکا سخت و ناگوار است.

نعیم آبادی افزود: غربی ها بدانند که اگر بخواهند با زبان تهدید و زور با ملت ایران سخن بگویند ملت ایران نیز همگی با حمایت از رهبر و مقتدای خود در قالب بسیجی عظیم در برابر آنها خواهند ایستاد.