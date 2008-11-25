شیعیان عربستان در عصر طلایی خود بسر می برند/ضرورت ارتباطات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر از مدینه منوره، امام جماعت مسجد شیعیان مدینه منوره با اشاره به گشایش فضای آزادی های مذهبی در عربستان گفت : شیعیان این کشور در عصر طلایی خود بسر می برند.

حجت الاسلام" شیخ کاظم العمری" در گفت وگو با خبرنگاران ایرانی موسم حج 87 با بیان این مطلب افزود : پس از به قدرت رسیدن عبدالله بن عبد العزیز شاه کنون عربستان ، وضعیت شیعیان بهبود یافت. اکنون آزادی های شیعیان در مقایسه با گذشته بهترشده است و آنان از وضعیت نسبتا خوبی برخوردارند.

وی با اشاره به مراسم بیعت طوائف مختلف عربستان با عبد الله بن عبدالعزیز گفت: پس از فوت "فهد بن عبد العزیز" شاه سابق عربستان برای بیعت کردن با شاه جدید نزد "عبدالله بن عبدالعزیز" رفتیم. ایشان ضمن تشکر از ما گفت"خدا به شما برکت دهد. الحمدالله شما به وفاداری مشهور و در دین و وطن خود مخلص هستید. ما از پدران و اجداد شما جز خیر و نیکی چیز دیگری ندیده ایم . انشاء الله شما و فرزندانتان هم مثل آنان هستید."

پسر رهبر شیعیان عربستان تصریح کرد:سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران به عربستان بسیارمثبت بود چراکه این سفر تاثیر مثبتی بر وضعیت شیعیان عربستان به جا گذاشت.آیت الله رفسنجانی روابط دوستانه ای با عبد الله بن عبدالعزیز دارد. ایشان برای اولین مرتبه به فدک سفر کرد و در آخرین سفر خود به عربستان با روسای عشایرشیعه این کشور دیدار و برای محبان اهل بیت (ع) سخنرانی کرد.

امام جماعت مسجد شیعیان مدینه منوره درباره گسترش مناسبات ایران و عربستان گفت: بازارهای عربستان بستر مناسبی برای فروش کالاهای ایرانی هستند.آلان پسته، غفران و فرش و دیگر کالاهای ایرانی فروش خوبی در عربستان دارند. البته عربستان نیز می تواند آب آشامیدنی بسته بندی شده و خرمای مرغوب به ایران صادر کند. فکر می کنم بازارهای ایران نیازمند این کالاها هستند.

وی با بیان مرغوبیت خودروهای ایرانی گفت: این خودروها بسیار ارزان قیمت تر از خودروهای ژاپنی یا دیگر کشورهای غربی است. بعلاوه ایران و عربستان به یکدیگر نزدیک هستند و حمل و نقل کالا هزینه کمتری در بر دارد. البته برپایی نمایشگاه خودرو ساخت ایران می تواند کمک خوبی در این زمینه باشد.

حجت الاسلام العمری با تاکید بر ضرورت گسترش مناسبات فرهنگی میان دوکشور گفت: برگزاری مسابقات تلاوت قرآن ، علوم قرآنی در رشته های مختلف با موضوعات مشترک همچنین برپایی نمایشگاه کتاب با موضوعات مشترک مذاهب اسلامی می تواند گام بلندی در این زمینه محسوب شود.

شیخ العمری در پایان تعداد شیعیان عربستان را یک میلیون نفر دانست وتصریح کرد: این شیعیان در مناطق مختلف قطیف؛ دمام؛ احساء و مدینه زندگی می کنند