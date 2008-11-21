میرحسین منتسب به اصلاح طلبان نیست/ موتلفه هنوز به گزینه ای نرسیده

محمد نبی حبیبی ضمن بازدید از پانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و حضور در غرفه خبرگزاری مهر با اشاره به مطرح شدن موضوع کاندیداتوری مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر سابق کشور و موضع اصولگرایان درباره حضور وی در انتخابات اظهار داشت: مهندس موسوی هنوز به صورت رسمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی نکرده است ، اینکه دیگران مطالبی را از قول وی گفته اند نمی تواند موضع رسمی میر حسین تلقی گردد، بنابراین فعلا در این رابطه نمی توان اظهار نظر مشخصی داشت.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در عین حال با اشاره به اعلام حمایت برخی گروه های اصلاح طلب از حضور مهندس موسوی در انتخابات ، تاکید کرد: با شناختی که از مهندس موسوی دارم و با توجه به اینکه تعریف مشخصی از اصلاح طلبی از سوی گروههای اصلاح طلبی که بدنبال حضور وی هستند ، ارائه نشده است ، نمی توان مهندس موسوی را به آنها نسبت داد.

وی افزود: متاسفانه عده ای اصلاح طلب نماها هستند که به نام اصلاح طلبی علیه نظام و قانون اساسی در اردوگاه اصلاح طلبان فعالیت می کنند و این موضوع نمی تواند با نظرات مهندس موسوی همسان باشد، لذا نسبت دادن میر حسین موسوی به مجموعه اصلاح طلبان متناسب با این شخصیت و سوابق وی نیست.

حبیبی بخش دیگری از این گفتگو در خصوص تشکیل شورای حکمیت اصولگرایان نیز گفت: چنین شورایی تاکنون از سوی اصولگرایان تشکیل نشده است اما ما در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم سازوکار معینی را برای حضور اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری شکل دهیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: رسیدن به وحدت اصولگرایان اگر چه کار مشکلی است اما غیر ممکن نیست لذا باید برای وحدت رساندن اصولگرایان ، اولا گروههای اصولگرا سلیقه خود را حق مطلق ندانند و در ثانی با روحیه سهم خواهی وارد عرصه انتخابات نشوند، اگر این موضوعات در اردوگاه اصولگرایان رعایت شود کار مشکل به وحدت رساندن اصولگرایان محقق خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون حزب موتلفه به چهره های مشخصی برای مطرح کردن نام آنان به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری رسیده یا خیر تصریح کرد: تا این تاریخ ، حزب موتلفه به هیچ نتیجه ای برای تعیین کاندیدای اصولگرایان نرسیده است و برای این موضوع هم عمد داریم ، چون نمی خواهیم موتلفه به عنوان رقیبی میان اصولگرایان تلقی گردد.

حبیبی خاطرنشان کرد: به نظر بنده در حال حاضر آقای احمدی نژاد فعالیت های انتخاباتی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم آغاز کرده و برخی نامزدهای بالقوه نیز این کار را شروع کرده اند، اما تا هنگامی که نامزدها به طور جدی کار خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آغاز نکنند ما هم بدنبال کاندیدای مشخص نخواهیم بود.