1350 مددجوی کارآموز قزلحصار در دوره صنایع دستی شرکت کردند

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در راستای آیین نامه اجرایی سازمان زندانها به منظور توسعه برنامه های اداره فرهنگی تربیتی کاهش آسیبها و نارساییهای نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان همچنین نیل به خودکفایی دوره های آموزش صنایع دستی در ندامتگاه قزلحصار برگزار شد.

وی افزود: در راستای ایجاد اشتغال برای مددجویان داوطلب کار با استفاده از امکانات و محیط آموزشی طی گذراندن مراحل ثبت نام، کلاسهای آموزشی و آزمون جهت فراگیری، تجربه همراه با اخذ مدرک و کسب شغل پس از پایان محکومیت اقدام به برگزاری دوره های آموزشی منبت کاری، خراطی، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، معرق کاربانی، ملیله کار و زنجیر باف، پولک و منجوق دوزی، قالی بافی، گیوه بافی، سوزن دوزی، سکه دوزی بلوچ و مکرومه بافی کرده است.

این مسئول هدف از برگزاری این دوره ها توسعه برنامه فرهنگی تربیتی و رفع چالشها، نارساییها و پر کردن اوقات فراغت مددجویان در طول تحمل اعلام و خاطرنشان کرد: با همکاری اداره فنی و حرفه ای کرج این دوره ها برای مددجویان در 12 نوع مهارت آموزشی برگزار شده است.

حسینی بیان داشت: دوره های منبت کاری برای 184 نفر، خراطی 118 نفر، قالیبافی 66 نفر، مکرومه بافی 96 نفر، معرق کاری با نی 140 نفر، ملیله کار و زنجیر بافی 100 نفر، قلاب بافی 122 نفر، سوزن دوزی و سکه دور بلوچ 116 نفر، گیوه بافی 43 نفر، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 120 نفر، پولک و منجوق دوزی 173 نفر و کوبلن دوزی 65 نفر برگزار شد.

مدیر ندامتگاه قزلحصار عنوان کرد: زمان برگزاری دوره ای فوق شش ماه بوده است که پس از پایان دوره تعداد 105 نفر در رشته منبت کاری و 82 نفر در رشته خراطی موفق به اخذ گواهینامه صنایع دستی شدند.