توسعه گردشگری خاورمیانه در ارتقای همبستگی مردم منطقه تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مشایی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه در شیراز افزود: در این خصوص نمایشگاه گردشگری خاورمیانه نیز یکی از راهکارهایی بوده که می توان در شناخت ملتهای کشورهای خاورمیانه و ایجاد روابط گردشگری با یکدیگر موثر باشد که برای این منظور می توان نمایشگاه مذکور را به صورت چرخشی در کشورهای منطقه خاورمیانه برگزار کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در ادامه سخنان خود بیان کرد: امروزه بن بستهایی که برنامه ریزان جهانی در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دچار آن شده اند بر هیچ کسی پوشیده نیست که در این خصوص باید به دنبال برنامه ریزی و طرحی جدید بود که تمام ملتها و دولتها آن را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارند.

وی با تاکید بر اینکه چنانچه مردم و همه ملتها باهم مشارکت کنند تحقق این طرح جدید شدنی است، افزود: در برنامه ریزی برای این طرح جدید باید بکوشیم که مناسبتها منشا عمومی و مردمی داشته باشد و براساس منویات مردم و ملتها تدوین شود چراکه هر مناسبتی بدون برخورداری از منشا مردمی ناپایدار خواهد بود.

مشایی از صنعت گردشگری به عنوان یکی از این طرحهای جدید نام برد و تصریح کرد: گردشکری کوتاه ترین و شدنی ترین راه برای تدوین ساز و کار جدید در نظام جهانی است که می توان با استفاده از آن نه تنها در بخشهای اقتصادی موفق بود بلکه از این صنعت به عنوان عاملی برای همبستگی و صلح جهانی استفاده کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه در این مابین، گردشگری خاورمیانه نیز می تواند در راه همبستگی جهانی موثر واقع شود، افزود: اگر مردم خاورمیانه با شناخت بیشتری از هم در کنار یکدیگر قرار بگیرند می توانند در جامعه جهانی برای دست یابی به آینده ای روشن و همبستگی مناسب بین ملتها کمک شایانی کنند.

مشایی در ادامه از همبستگی اسلامی به عنوان یکی از اصولی یاد کرد که می توان در همبستگی جهانی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: همبستگی اسلامی وسیله ای مناسب است برای اینکه بتوانیم در سطح بین المللی به توسعه همبستگی، صلح و امنیت دست یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مشایی قبل از شروع سخنرانی خود با اشاره به قاری خردسال و گره سرود نمایشگاه گردشگری به همه آنها سفر کارت شارژ شده هدیه داد و پیشنهاد کرد که مسابقه ای راه اندازی شود که در آن استانها با تشکیل گروه های سرودی مانند گروه سرود نمایشگاه گردشگری شیراز جاذبه های گردشگری منطقه خود را معرفی کنند.