فرهنگ و تفکر بسیج باید در جامعه ترویج داده شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهرستان، اظهار داشت: بسیج امروز دارای تفکر، فرهنگ معنوی، اقتدار و غیرت است.

حجت الاسلام میرعمادی با تشریح ویژه گی بسیجی، عنوان کرد: بسیجی شهادت طلبی عاشقانه، ایثارگری کریمانه و ایستادگی حکیمانه و از سر خردمندی دارد.

وی فرهنگ بسیجی را پیشرو بودن در همه عرصه ها و فرهنگ پیشرفت و توسعه دانست و بیان داشت: هر کجا که بسیج پیشرو شد عزت و اقتدار را برای ملت به ارمغان آورد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به پیشرفت های بسیج در عرصه سازندگی، خاطر نشان کرد: امروز پیشرفت های بسیجیان در صحنه علم و فناوری دنیا را مات و مبهوت کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به سالروز تشکیل نهاد بسیج به فرمان امام خمینی (ره)، یادآور شد: امروز این درخت ثمر داده است و همه ما از میوه آن برخوردار هستیم.

وی هفته بسیج را فرصتی مناسب برای تجلیل از ایثار و مجاهدت بسیجیان عنوان کرد و افزود: بسیج نهادی گمنام برگرفته از همه اقشار مردم است که نام و نشان را از خداوند متعال و امام زمان (عج) می گیرد.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه در برهه های مختلف بسیج در مقابل تهدیدها به خوبی مقاومت و ایستادگی کرده است، خواستار توجه ویژه به نهادینه کردن تفکر بسیج در جامعه شد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد و یادآور شد: وضعیت اسفناک مردم فلسطین در نوار غزه و ممانعت نیروهای اشغالگر از کمک رسانی و ارسال دارو و غذا نشان از عمق جنایات رژیم صهیونیستی دارد.

حجت الاسلام میرعمادی فشارهای رژیم غاصب اسرائیل را در راستای تسلیم کردن مردم فلسطین عنوان و تاکید کرد: ملت مظلوم فلسطین باید با مقاومت و پایداری در مقابل این رژیم غاصب توطئه های آنها را خنثی کنند.

وی سکوت کشورهای عربی و جوامع بین المللی را تعجب آور دانست و افزود: کشورهای عربی امروز نه تنها سکوت اختیار کرده اند بلکه زمینه را نیز برای ادامه و استمرار ظلم و ستم این رژیم اشغالگر در فلسطین آماده و محیا کرده اند.