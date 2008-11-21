به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: روسای کشورهای اسلامی از همت و قدرت مردم و موقعیت و اندوخته‌های خدادادی خود برای مقابله با ترفندهای آمریکا و اسرائیل برای نجات مردم فلسطین بهره برداری کنند.

وی همچنین با تبریک آغازهفته بسیج، این نهاد را رکن قدرتمند نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و عنوان کرد: بسیجیان سربازان و حافظان واقعی انقلاب اسلامی هستند.

خطیب جمعه رشت با تاکید بر مزین بودن بسیج به تقوا، افزود: آنچه امروز به نیروهای مسلح و بسیج پرافتخار ایران عزت و اقتدار می‌ بخشد تقواست و آنچه در دوران دفاع مقدس باعث شد تا بتوانیم با موفقیت در برابر دشمنان ایستادگی کنیم تقوای بسیجیان ، رزمندگان و شهدای گرانقدر بود.

آیت الله قربانی اظهارکرد:امروز نیز عامل اقتدار رهبر معظم انقلاب که ایشان را تبدیل به یک تکیه گاه قدرتمند و تزلزل ناپذیر در جهان اسلام کرده تقوای اوست.

امام جمعه رشت درادامه احداث نمازخانه درمدارس را از اولویتهای اصلی استان یادکرد و افزود: اگر بخواهیم مهمترین فریضه و واجب دینی یعنی نماز در جامعه، نسل ما و آیندگان باقی بماند بیش از همه باید متوجه نسل جوان و نوجوان و افرادی که فطرت پاک آنان آماده پذیرش حرف حق است و تعلقات دینی مانع این پذیرش نشده، باشیم.

آیت الله قربانی یادآورشد :هرچقدر به جوانان و نوجوانان توجه بیشتری داشته باشیم و برای آنان سرمایه‌گذاری کنیم درمقابل منافعی که حاصل می‌شود بسیار با ارزش خواهد بود.