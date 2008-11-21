دوره آموزشی مدیریت مصرف آب کشاورزی استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره آموزشی که توسط مرکز آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و با همکاری دفتر مدیریت بهره وری آب کشاورزی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، نمایندگان دفتر مدیریت بهره وری آب کشاورزی به بیان سیاستها، قوانین و مقررات آب کشاورزی و اهداف، چالشها و راهکارهای موجود به منظور بهینه سازی مصرف و اعمال مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی در نیل به افزایش بهره وری آب کشاورزی و توسعه پایدار پرداختند.

همچنین در این دوره آموزشی " دکتر خیرابی" استاد برجسته و پیشکسوت آبیاری کشور در خصوص مهندس آبیاری، کم آبیاری و راهکارها و توصیه هایی در زمینه مصرف مناسب آب ارائه کرد.

با توجه به اثربخشی مطلوب این نشست در افزایش آگاهی مدیران در اعمال سیاستها در دستیابی به اهداف مدیریت منابع آب و خاک کشور، برگزاری نشستهای آتی برای مدیران کلیه سازمانهای جهاد کشاورزی در دستور کار دفتر مدیریت بهره وری آب کشاورزی قرار گرفته است.