اعتماد به تغییر استراتژیک دولت جدید آمریکا ساده لوحانه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های این هفته با اشاره به آغاز هفته بسیج و گرامیداشت این ایام با بیان مطلب فوق افزود: رسالت امروز بسیج در برابر جنگ نرم دشمن توسعه استکبار ستیزی در برابر آمریکا به عنوان سر سخت ترین دشمن بسیج است.

وی خاطرنشان کرد: استراتژی تمام دولتهای آمریکا براندازی اسلام، نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت ولی فقیه است و اعتماد به تغییر استراتژی دولت جدید آمریکا در برابر ایران ساده لوحی است.

امام جمعه مشهد خطاب به مسئولان سیاسی کشور اظهار داشت: این موضوع که شما می گویید "باید به اوباما فرصت داد" این فرصت برای چیست؟ آیا می خواهید به او در عرصه استکبارستیزی و تهدید فرصت دهید که باید همه توجه داشته باشیم شیاطین سفید پوست و سیاه پوست فرقی با هم ندارند.

وی با تاکید براین موضوع که رسالت دیگر بسیج در عرصه جنگ نرم، حضور مقتدرانه و قوی در جبهه انحراف است، تاکید کرد: خاکریز اول این جبهه از آن بسیج دانشجویی است زیرا برخی اساتید منحرف و روشنفکران غرب زده آمریکایی و اروپایی از پشت برخی تریبونهای دانشگاهی مبانی اعتقادی، توحیدی، ولایتی، تشیع و اندیشه های سیاسی و ... نسل نخبه و جوان ما را هدف خود قرار داده اند و با تحریک طیفهای منحرف و ضد ارزشی قصد مصادره دانشجو و دانشگاه ما را دارند.

آیت الله علم الهدی با بیان این مطلب که بسیج دانشجویی به عنوان یک نیروی مردمی باید در همه صحنه ها حضور داشته و زمینه های نفوذ دشمنان را پر کند و هشدار نسبت به برخی تحریکات منحرف برای روز دانشجو 16 آذر گفت: مسئولان دانشگاهها و همه سازمانهای و نهادهای ما نیز باید باتوجه به اینکه در راس یک مدیریت در نظام ولایی هستند به دنبال مدیریتهای سکولاری نباشند و جریانهای ارزشمند و ضد ارزشی را یکسان نبینند و با بسیج همکاری لازم را انجام دهند.

وی در ادامه با تاکید براین نکته که بیسجیان ما باید جلوی پایگاهها و عوامل حضور ماموران بی جیره و مواجب استکبار را در داخل کشور بگیرند، گفت: عنصر ناپاک مروج بی بند و باری، قمار باز و... همه از عوامل بی مزد و ایادی استکبارند که در برخی موارد خواهران بسیجی در تذکر دادن به آنها چون مسئله بی حجابی باید پیش قدم تر از آقایان باشند.

آیت الله علم الهدی در ادامه با اشاره به سخن مقام معظم رهبری نیز گفت: بسیج یک حقیقتی است امید آفرین برای دوستان و بیم آفرین برای دشمنان.