آموزش مهارتهای زندگی قبل از ازدواج باید جدی گرفته شود

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، قهرمان رشید ظهر امروز در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری افزود: کارگروه بانوان و خانواده زیرمجموعه حوزه مدیریت سیاسی اجتماعی استان است که با پیگیری هایی که از دو سال و نیم پیش تاکنون انجام داده به توفیقات خوبی دست یافته است.

رشید در خصوص اعتبارات برای اینگونه طرح ها توضیح داد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم تا در این زمینه پیگیریهای لازم را انجام دهند و آیین نامه های اجرایی خاص برای عملی شدن طرح آموزش های قبل از ازدواج مصوب کنند.

وی به یک درصد اعتبار دستگاه ها که به بحث آموزش اختصاص یافته است، اشاره کرد و افزود: سازمان ها و ادارات باید برای هزینه این اعتبار به طرح های آموزش خانواده و مهارتهای قبل از ازدواج اولویت دهند.

رشید راه اندازی بانک اطلاعات بانوان توسط استانداری خراسان رضوی را کار ویژه و بی نظیری دانست و اظهار داشت: این بانک اطلاعاتی برای اولین بار در ایران انجام شد و مورد توجه دیگر استان ها قرار گرفت.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار با اشاره به طرح آموزش های قبل از ازدواج که توسط کارگروه بانوان و خانواده استانداری و با رویکرد دینی دنبال می شود، گفت: با توجه به اعتبارات کم، اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

رشید عنوان کرد: در میان شهرستان های استان خراسان رضوی، بیشترین آمار ازدواج در کاشمر و کمترین آن در شهرستان رشتخوار دیده می شود.

وی با بیان اینکه نسبت ازدواج به طلاق در استان در سال 85، 1/9 درصد بوده که این میزان در سال 86 به 4/5 کاهش یافته است، ادامه داد: این رقم در شش ماهه اول سال 87 به 9/5 درصد رسیده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار با بیان این که شهرستان مشهد در میزان طلاق بدترین وضعیت را دارد، افزود: پس از مشهد شهرستان نیشابور بیشترین میزان طلاق در مقابل ازدواج را دارد.

رئیس کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: اعضای کارگروه تلاش خواهند کرد ناهماهنگی موجود بین دستگاه های اجرایی در زمینه جوانان و خانواده به حداقل برسد.