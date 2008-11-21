برای رفع مشکلات کشور باید بسیجی وار تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر گرگان افزود: بسیج در هر میدانی وارد شود، آنجا باید با توجه به اهداف و نیازهای نظام از توان خودش مایه بگذارد و باید با دلسوزی برای پیشرفت کشور در همه زمینه ها با تمام توان و تلاش خدمت کنند.

وی اظهار داشت: بسیجان باید با اندیشه های متفاوت از ارزشهای اخلاقی، دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهترین وجه دفاع کنند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: کشور متعلق به نسل جوان است و جوانان باید با نیرو و دانش خود عقب ماندگی دوران قبل از انقلاب اسلامی را جبران کنند.

به گفته آیت الله نورمفیدی، کسی که با ایمان برای اسلام و آحاد ملت با دل و جان خدمت کند، بسیجی است و در هر میدانی وارد شود، هدفی جز خدمت به اسلام و نظام نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان، مهمترین پیام حج، جمع شدن و زندگی کردن سه میلیون نفر در مناسک حج را ساخت جهان بر اساس اصول مقدس اسلام دانست و گفت: در ایام حج باید عظمت اسلام به جهانیان نشان داده شود.

وی یادآور شد: حج اهداف والایی دارد و حجاج باید با ادب و اخلاق اسلامی، عظمت اسلام را به جهانیان نشان دهند و اگر غیر از این باشد، گناه بزرگی صورت گرفته است.

وی به مسائل غزه اشاره و عنوان کرد: اقدام آمریکا و اسرائیل در زمینه قطع برق، سوخت، غذا و دارو چهره جنایتکارانه این رژیمها را نمایان ساخته است.