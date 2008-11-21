دستور تشکیل بسیج مستضعفان نشانه بینش سیاسی امام (ره) بود

به گزارش خبرگزاری مهر: آیت الله حبیب اله مهمان نواز در آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد افزود: وقتی بسیج وارد عمل شد ایران محفوظ ماند و سیاست های نظام رشد کرد ، بنابراین بسیج باید تقویت شود.

وی تصریح کرد: تاسیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر که اختصاص به شهرها دارد، کافی نیست و باید این ستاد به روستاها هم گسترش پیدا کند.

وی اظهار داشت: باید با ناهنجاری های اخلاقی مبارزه شود چراکه خون شهدای ما پایمال خواهد شد، و بار دیگر پرچم شیطان برسرزمین ما به اهتزاز در می آید.

خطیب جمعه بجنورد اذعان داشت: سیاه نمایی ها ، نادیده گرفتن و از یاد بردن برنامه های سازنده دولت ریشه در اندیشه های شیطانی امریکا و ایادی او دارد.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی همچنین گفت: دشمن امروز از برنامه های فرهنگی ما احساس ناامنی کرده برای همین است که درصدد تضعیف برنامه های فرهنگی ماست حتی برنامه های عزاداری عاشورا راهم به برنامه های غیرصحیح آمیخته کرده اند.