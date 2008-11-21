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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۹

رئیس میراث فرهنگی فارس:

نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه تخصصی تر از گذشته برگزار شده است

شیراز - خبرگزاری مهر: محمد رضا بذرگر تخصصی تر برگزار شدن پنجمین نمایشگاه گردشگری خاورمیانه را یکی از ویژگیهای اصلی نمایشگاه امسال در مقایسه با چهار دوره گذشته برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بذرگر ظهر امروز در آیین افتتاح پنجمین دوره نمایشگاه گردشگری خاورمیانه در شیراز افزود: در نمایشگاه امسال سعی شده تمام صنایع وابسته به صنعت گردشگری به صورت تخصصی حضور داشته باشند تا به نیازهای مخاطب پاسخ مناسبی داده باشیم.

وی عنوان کرد: در نمایشگاه امسال 9 کشور ترکیه، سوریه، امارات متحده عربی، ازبکستان، تایلند، کنیا، بنگلادش،عراق، در قالب 12غرفه حضور داشته و این موضوع امکان تبادل دو سویه گردشگری بین کشورهای حاضر در نمایشگاه را فراهم می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس عنوان کرد: در نمایشگاه امسال به غیر از کشورهای خارجی، سازمانهای میراث فرهنگی 26 استان کشور و 16شهر فارس نیز غرفه خواهند داشت و به معرفی جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری منطقه خود می پردازند.

بذرگر تصریح کرد: همچنین در این نمایشگاه در مساحتی حدود 10هزار مترمربع و 400غرفه 250شرکت مسافرتی و هواپیمایی، هتلها، موسسات گردشگری و... نیزحضور یافته ضمن اینکه در حاشیه نمایشگاه نیز برنامه هایی نظیر نشست تخصصی توریسم درمانی، برپایی تورهای گردشگری فارس و شیراز و... نیز برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 787070

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