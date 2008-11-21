تشکیل بسیج نشان آینده نگری امام (ره) نسبت به توطئه های دشمنان انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید محمد فخری ظهر امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج به تشریح دستاوردهای بسیج در کشور پرداخت و بیان داشت: بسیج به عنوان مردمی ترین تشکل در کشور در طول انقلاب اسلامی نقش مهمی در دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی ایفا کرده است.

وی با اشاره به فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل ارتش 20 میلیونی تحت عنوان بسیج خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی و مقاومت جوانمردانه در مقابل توطئه های دشمنان در هشت سال جنگ تحمیلی تنها گوشه هایی از برکات تشکیل بسیج مستضعفان در کشور به شمار می رود.

حجت الاسلام فخری در ادامه به نقش مهم بسیج در دفاع از کیان کشور اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: بسیج مستضعفان از زمان تکشیل تاکنون شایستگی های زیادی از خود نشان داده به گونه ای که امروز عنوانهای مهم در نظام اسلامی به نام مقدس بسیج مزین شده است که نشانگر موفقیت های اجتماعی این نهاد مردمی است.

امام جمعه موقت ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به تعابیر امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری از بسیج به عنوان سرمایه عظیم ملی اشاره کرد و گفت: آنچه امروز به عنوان فرهنگ بسیجی در کشور معرفی و مطرح شده باید حفظ شود و مسئولان بسیج نیز تلاش کنند با تجهیز جوانان بسیجی به علوم وفنون روز این نیرو را توسعه ببخشند.

خطیب این هفته نماز جمعه ارومیه به افتتاح پل میانگذر دریاچه ارومیه بعد از گذشت سه دهه اشاره و احداث این پل را برای توسعه استان امری حیاتی دانست و افزود: این طرح با اراده مردم در سال 58 شروع وبا تلاش دولت نهم هفته گذشته به ثمر نشست.

حجت الاسلام فخری با اشاره به مزایای احداث این پل در جهت توسعه و صرفه جویی اقتصادی برای منطقه وکشور عنوان کرد: ساخت پل میانگذر شهید کلانتری در تاریخ این منطقه فراموش‌نشدنی است.

امام جمعه موقت ارومیه بر ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در استان تاکید و تصریح کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر تخریب چهره شهرها ضرر و زیانهای اقتصادی زیادی به جهت استفاده غیرمجاز از خدمات شهری از جمله آب وبرق و... به همراه دارد.

حجت الاسلام فخری خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای غیر رسمی اعلام شده هم اکنون بیش از 10 هزار انشعاب آب غیرمجاز در شهرستان ارومیه وجود دارد که این امر خدمات رسانی به محدوده های داخل شهر را تحت شعاع قرار می دهد.

وی با اشاره به تصویب قانون ارائه خدمات به سکونتگاههای غیر رسمی در مجلس از مسئولان استان خواست هرچه سریعتر بستر اجرای این قانون را در استان فراهم کنند.

تاکید بر اقامه نماز اول وقت، حضور گسترده در نمازجمعه، دعا در جهت تعجیل در ظهور امام زمان (عج) و تاکید بر تقوی الهی از دیگر موارد مورد طرح در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه بود.