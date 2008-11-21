دستگاه های اجرایی باید در زمینه آموزش خانواده تلاش بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه رحمانی ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده افزود: در استان یک میلیون و 600 هزار جوان در رده سنی 15 تا 29 سال وجود دارند که تنها 2.6 درصد از این تعداد تحت آموزش های مهارتهای زندگی قرار گرفته اند.

وی از نمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه خواست تا طی 10 روز آینده نظرات خود را در مورد جزئیات طرح آموزش مهارتهای قبل از ازدواج که توسط یکی از اعضاء کمیسیون کارگروه امور بانوان و خانواده در جلسه تشریح شد به استانداری خراسان رضوی ارسال کنند.

در این جلسه همچنین رمضانعلی قادری عضو کمیسیون خانواده کارگروه بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی به ارائه طرح آموزش مهارت های قبل از ازدواج پرداخت.

وی گفت: تعداد زیاد جوانان در آستانه ازدواج در استان، افزایش آمار طلاق طی چند سال گذشته و اختلاف معنی دار بین نسل قدیم و جدید اجرای این طرح را ضروری می کند.

قادری با بیان اینکه آمار منتشر شده توسط دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 40 درصد از مراجعین به دادگاه ها با آموزش و مشاوره از طلاق منصرف می شوند، افزود: این امر نیاز به این آموزش ها را بیشتر می کند.

قادری در خصوص هدف کلی طرح آموزش مهارتهای قبل از ازدواج اظهار داشت: ارتقاء آگاهی ها، مهارت ها و بینش لازم جهت شکل گیری یک خانواده سالم با توجه به فرهنگ و معارف اسلامی این طرح است تا زن و شوهر بتوانند با تعامل و همفکری بر مشکلات زندگی غلبه کرده و در مسیر تکامل زندگی گام بردارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی تهران عنوان کرد: پس از بررسی های انجام شده مدت زمان آموزش های قبل از ازدواج 25 ساعت در نظر گرفته شده است که در ده سرفصل مختلف مرتبط با ازدواج ارائه می شود.

وی به ساختار اجرایی طرح آموزش های قبل از ازدواج اشاره کرد و گفت: کمیته اجرایی، علمی و کارگروه خانواده در شهرستان ها اقدامات مصوب در کارگروه تخصصی را پیگیری می کنند.

قادری با تاکید بر اینکه باید اقدامات در این طرح به صورت بلند مدت توسط تمام دستگاه های اجرایی دنبال شود، افزود: برنامه های آموزشی در سه سطح و در طول زمان انجام خواهد شد.

در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی عفت شریعتی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در نظر گرفتن ضمانت اجرایی در عملیاتی شدن طرح آموزش های قبل از ازدواج بحث بسیار مهمی است که باید در سطح جامعه و خانواده شکل بگیرد.

وی ادامه داد: بیان شدن طرح در دستگاه های اجرایی گام اول است و باید برای اجرایی شدن آن فضا سازی کرد.

شریعتی از رسانه های جمعی خواست: در فضاسازی برای اجرای طرح آموزش های قبل از ازدواج به دستگاه های اجرایی کمک کنند.