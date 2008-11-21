به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، شیخ صالح بن عبدالرحمان الحصین ریاست کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی در اولین روز ذیحجه پرده خانه خدا را به پرده دار بیت الله الحرام می دهد تا در روز 9 ذیحجه تعویض و جای پرده فعلی قرار گیرد.

این سنتی هر ساله است که پرده‌دار خانه خدا آن را تحویل می گیرد.

پرده خانه خدا از 5 قطعه تشکیل شده که هر قسمت یک طرف کعبه را می پوشاند و قطعه پنجم هم در کعبه را در بر می گیرد که به آن "برقع" می گویند. هنگام نصب، وزن آن نزدیک به دو تن خواهد بود.

پرده در کعبه از پارچه ابریشمی سیاه بافته شده و در روی آن آیات قرآن کریم نقش بسته است. این پرده در مکه مکرمه بافته شده ودر پایین آن این جمله نقش شده است:" خادم الحرمین الشریفین الملک فهدبن عبدالعزیز آل سعود تقبل الله منه."

جنس پرده کعبه از حریر طبیعی و خالص و به رنگ مشکی است. ارتفاع آن به 14 متر می رسد و نوار دور این پوشش که به عرض 95 سانتیمتر و طول 4 هزار و 500 سانتیمتر است، از 16 قطعه به شکل مربع از تزئینات اسلامی پوشیده شده است.

بر روی این نوار آیات قرآنی نوشته شده است که در فواصل معین عبارات "یا حی یا قیوم"، "یا رحمن یا رحیم" و "الحمدالله رب العالیمن" با رنگ طلایی که اطراف خانه خدا را در بر می گیرد، نوشته شده است.

پوشش در کعبه نیز از حریری است به ارتفاع 5/ 6 متر و عرض 5/3 متر و بر روی آن آیات قرآنی و تزئینات اسلامی با طلا و نقره پوشیده شده است.

این پرده با همکاری کارخانه های داخل و خارج عربستان تهیه می شود . پارچه حریر این پرده را هر سال یکی از کشورها هدیه می کند و پرده قبلی نیز به رؤسا و سران کشورهای اسلامی اهدا می شود.