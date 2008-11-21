به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، علی اکبر جلالی ظهر امروز در همایش دانشجوی هزاره سوم در دانشگاه پیام نور مشهد با بیان اینکه درحوزه فناوری اطلاعات باید حرکت­های اجباری و تشویقی در کنار یکیدیگر شکل بگیرد، اظهار داشت: ما جهت تحول در این حوزه باید مردم را وادار به انجام بعضی از خدمات کنیم.

بنیان گذار نخستین دهکده الکترونیکی ایران با اشاره به اینکه مشهد به خاطر ساختار زائرپذیری بیشترین قابلیت پیاده سازی نخستین شهرالکترونیکی به صورت کامل دارد، اظهار داشت: بعد از مشهد شهر اصفهان به خاطر کارهای مناسبی که در حوزه فناوری اطلاعات انجام داده و بعد از آن تهران، اما به خاطر گستردگی تهران هرچقدر کار در این زمینه انجام شود دیده نمی­شود.

تئوریسین موج چهارم به دانشجویان توصیه کرد: فناوری اطلاعات گستردگی بسیاری دارد و اکثر امور به سمت تخصصی شدن پیش می­روند لذا باید جهت همگام شدن با آنها هر فرد باید در یکی از حوزه­های فناوری اطلاعات یک مهندس ثبت شده باشد.

یک کارشناس ارشد فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه وب ابزار زندگی در هزاره سوم است، گفت: در این هزاره فناوری اطلاعات محور عمده تحول و توسعه است.

عباس پور فرخی گفت: هم اکنون دستاوردهای از فناوری اطلاعات با زندگی مردم عجین شده است لذا توقف در مسیر آن باعث ایجاد اختلال در جامعه و حتی رفاه و آسایش مردم می‌شود.

مدیرعامل مجتمع انفورماتیک بین الملل با اشاره به تحولات زندگی بشر در قرن ارتباطات گفت: در این قرن مردم با اقوام و دوستانی که ایمیل یا تلفن همراه نداشته باشند به سختی ارتباط برقرار می کنند.

وی در ادامه به مزایایی داشتن یک وب سایت اینترنتی اشاره کرد و گفت: حضور موثر در جامعه اطلاعاتی، کسب هویت مجازی،

امکان ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی، امکان درآمد زایی، انجام تبلیغات و بازاریابی وسیع، کاهش هزینه های عمومی، افزایش

موقعیتهای معرفی خود به دیگران، افزایش موقعیتهای معرفی دیگران به ما و افزایش سرعت و دقت در تبادل اطلاعات از جمله مزایایی داشتن یک وب سایت اینترنتی است.

وی راه اندازی اولیه وب سایت­ها را در مرحله اول فقط اطلاع رسانی عنوان کرد و گفت: هم اکنون هدف از بکارگیری وب سایت ها، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی، امور ارتباطی و در یک کلام مسلح بودن به ابزارهای مورد نیاز در دنیای مدرن امروزی است.

همایش دانشجوی هزاره سوم با همکاری مجتمع انفورماتیک بین الملل و دانشگاه پیام نور در آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار شد.