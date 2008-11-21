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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۶

آیت الله جوادی آملی:

بسیج منشا برکت در جامعه است

بسیج منشا برکت در جامعه است

قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم بسیج را منشا برکت در جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جوادی آملی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به پنجم آذر ماه روز بسیج گفت: این روز یکی از پر برکت‌ترین روزهای انقلاب است و باید قدر این روز را دانست.

وی با بیان اینکه بسیج منشا برکت در کشور است، گفت: بسیجیان با اخلاص و عمل صالح خود در صحنه حاضر شده و به دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداختند.

امام جمعه قم افزود: ‌باید قدر این افراد را دانست و تفکر آن‌ها را در جامعه گسترش داد.

وی افزود: امروزه تفکر بسیجی علاوه بر داخل کشور به کشورهای لبنان و سوریه و... نیز گسترش یافته است که این از برکات الهی است.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به جنگ 33 روزه گفت: پیروزی این جنگ نیز به لطف عنایت خداوند و تفکر بسیجی در جامعه بود که باید این را قدر دانست و حق شناس بود.

وی خطاب به بسیجیان گفت:‌ بسیجیان باید بدانند که مورد عنایت خداوند و پیامبر(ص) هستند و حضور آن‌ها در جامعه موجب خیر و برکت است.

امام جمعه قم افزود: اگر بسیج در جامعه نبود امروزه انحراف در جامعه رواج یافته بود و جوانان با مسائل اسلامی آشنا نبودند.

آیت الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری کنفرانس ادیان اسلامی اشاره کرد و گفت: در مراسم افتتاحیه این کنفرانس تمامی ادیان به تبلیغ دین خود پرداختند و جلسه‌ای سراسر مناجات بود.

وی افزود:‌ امام متاسفانه در نشست‌های فرعی این کنفرانس ما شاهد بودیم که سران کشورهای عربی از رویای جمهور آمریکا و اسرائیل دعوت کرده و این افراد می‌خواستند از ادیان دفاع کنند.

امام جمعه قم افزود:‌ حال این کشورها از ظلم سران مستکبر غافلند و به دفاع از آن‌ها می‌پردازند.

وی تصریح کرد: سران عرب باید بدانند همان خدایی که ابرهه خارج را نابود کرد می‌تواند ابرهه داخل را نیز از بین ببرد.

کد مطلب 787079

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