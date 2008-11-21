دیدار اردوغان از دهلی با هدف توسعه روابط میان ترکیه و هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، رجب طیب اردوغان برای گفتگو با مقامهای هندی و انجام دیداری پنج روزه از هند وارد این کشور شد.

بحران مالی جهانی، انرژی و تجارت از مهمترین مسائلی است که در دیدار اردوغان و مانموهان سینگ بررسی خواهد شد.

اردوغان در جمع خبرنگاران درباره سفر خود به هند با تاکید بر روابط تاریخی آنکارا و دهلی گفت : تلاشها برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور سرعت خواهد یافت.

نخست وزیر ترکیه در گفتگو با تایمز هند، ارتقای همکاری های آنکارا-دهلی در حوزه انرژی و تجارت را هدف اصلی دیدار خود از هند اعلام کرد.



وی که روز دوشنبه دهلی را به مقصد آنکارا ترک خواهد کرد؛ هماهنگی هند و ترکیه برای مقابله با تروریسم را از دیگر اهداف سفر خود عنوان کرد.

نخست وزیر ترکیه در دیدار از هند با پراتیبها پاتیل رئیس جمهور و همچنین پراناب موخرجی وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

وی همچنین امروز با مانموهان سینگ نخست وزیر هند و رئیس حزب حاکم این کشور دیدار خواهد داشت.