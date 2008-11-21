کشته شدن یک کارگر یمنی بر اثر سقوط از داربست جمرات

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به حج ابراهیمی، شاهدان گفتند در هنگام وقوع این حادثه، این مرد یمنی در طبقه اول پل مشغول کار بوده است.

یکی از شاهدان گفت :"این مرد در حالی که بر روی داربست مشغول کار بود، سقوط کرد و پس از برخورد به زمین در دم جان سپرد".

"عبدالمحسن المیمن" سخنگوی پلیس مکه گفته است که ماموران امنیتی در حال رسیدگی به این حادثه هستند.

پس از بروز حادثه در مراسم حج سال 1384 که در آن تعداد زیادی از حجاج جان باختند؛دولت عربستان پروژه ای بزرگ برای ساخت پل جمرات در پنج طبقه آغاز کرده که مراحل پایانی آن در حال انجام است .