همایش همسفران آفتاب برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این همایش که به یاد شهیدان گمنام کوهسار برگزار می شود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سال های خون وحماسه از رشادتها و ایثارگریهای 14 تن از جانبازان، آزادگان و اعضای خانواده های معزز شهدا نیز تجلیل خواهد شد.

در همایش همسفران آفتاب همچنین به طور ویژه از رضا ایرانمنش جانباز هنرمند عرصه سینما تجلیل می شود و اجرای مراسم همایش نیز بر عهده وی خواهد بود.

بازخوانی فرازهای فراموش ناشدنی سالهای دفاع مقدس از جمله بخشهای همایش همسفران آفتاب است که در خاطره های گرم و پرشور رزمندگان، جانبازان و آزادگان حاضر در برنامه روایت می شود.

در اجرای این برنامه بسیج ناحیه قدس سپاه غرب تهران ، بنیاد شهید استان تهران، اداره اوقاف غرب استان تهران و بخشداری کن با فرهنگسرای تفکر مشارکت دارند و میزبانی همایش بر عهده متولیان مسجد قائم آل محمد (ص) شهران است.

سخنرانی و خاطره گویی سردار عباس کاوه، آزاده سرافراز محمد علی حدادی و حاج رضا حسن مهدی از رزمندگان گروه تفحص از دیگر برنامه های این همایش است.

در همایش همسفران آفتاب همچنین بسته ای فرهنگی شامل کتابهای عرصه ادبیات عاشورایی و دینی به تمامی شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

این همایش پنجم آذر پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد قائم آل محمد (ص) به نشانی شهر زیبا ، شهران، پایین تر از فلکه دوم ، ابتدای زیر گذر شهران ، روبروی فرهنگسرای تفکر برگزار می شود.