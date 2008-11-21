به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن عکاسان مطبوعات ایران اعلام کرد نشست به همت این انجمن و انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر برنامه‌ریزی شده و روزهای سوم و چهارم آذرماه از ساعت 12 تا 14 در سالن شهید جانبزرگی این دانشگاه در خیابان ولی عصر، بالاتر از تقاطع انقلاب، مقابل بزرگمهر برگزار می‌شود.

در این برنامه آثار برگزیده عکاسان اعزامی به المپیک 2008 پکن شامل مهدی زارع از خبرگزاری مهر، کارن فیروز از رویترز، بهروز مهری از خبرگزاری فرانسه و جاوید نیکپور از خبرگزاری برنا مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. یکشنبه سوم آذر زارع و نیکپور و دوشنبه فیروز و مهری آثار خود را ارائه می‌کنند.