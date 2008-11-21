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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

آثار عکاسان ایرانی المپیک پکن بررسی می‌‌شود

آثار عکاسان ایرانی المپیک پکن بررسی می‌‌شود

آثار چهار عکاس ایرانی حاضر در بازی‌های المپیک پکن 2008 در نشستی مشترک میان عکاسان و علاقمندان عکاسی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن عکاسان مطبوعات ایران اعلام کرد نشست به همت این انجمن و انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر برنامه‌ریزی شده و روزهای سوم و چهارم آذرماه از ساعت 12 تا 14 در سالن شهید جانبزرگی این دانشگاه در خیابان ولی عصر، بالاتر از تقاطع انقلاب، مقابل بزرگمهر برگزار می‌شود.

در این برنامه آثار برگزیده عکاسان اعزامی به المپیک 2008 پکن شامل مهدی زارع از خبرگزاری مهر، کارن فیروز از رویترز، بهروز مهری از خبرگزاری فرانسه و جاوید نیکپور از خبرگزاری برنا مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. یکشنبه سوم آذر زارع و نیکپور و دوشنبه فیروز و مهری آثار خود را ارائه می‌کنند.

کد مطلب 787086

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