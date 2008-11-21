مدیران فارس نباید از قافله توسعه گردشگری کشور عقب بمانند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دستغیب ظهر امروز در آیین افتتاح نمایشگاه گردشگری خاورمیانه در شیراز افزود: صنعت گردشگری در سطح استانها با شتاب مناسبی رو به پیشرفت و توسعه است و این انتظار وجود دارد که فارس نیز همان طور که تا قبل روند رو به رشدی در بخش گردشگری داشته از این پس نیز حرکت پرشتاب خود را ادامه دهد.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس نیز در مقام نظارت، امور را پیگیری و رصد کرده و مراتب را به صورت مستمر ارزیابی و به اطلاع عموم می رسانند اما در عین حال از رئیس سازمان گردشگری کشور انتظار داریم که به استان فارس نگاه ویژه داشته باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: استان فارس از لحاظ برخورداری از مناطق گردشگری در سطح کشور وضعیت منحصر به فردی دارد و این انتظار وجود دارد که سازمان گردشکری نیز در تخصیص منابع، به استان فارس نگاه متفاوتی کند تا بتوانیم برخی از عقب ماندگیهای گذشته خود را در این بخش جبران کنیم.

دستغیب گفت: اما در عین حال نمایندگان مردم استان فارس در مجلس برای تغییر در زیرساختهای گردشگری فارس و تحول در ساختارهای اساسی این بخش تاکنون تبادل نظرهایی را با سازمان گردشگری کشور داشته اند و امیدواریم تحولاتی که در آینده در حوزه ساختارهای گردشگری استان ایجاد می شود این منطقه را به سوی پیشرفت و توسعه صنعت گردشگری رهنمون سازد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه نیز بیان کرد: استان فارس با برخورداری از 33 درصد از مناطق تاریخی کشور، تنوع آب و هوایی مناسب و ... گزینه ای مطلوب برای برگزاری این نمایشگاه است و امیدواریم که رهاورد آن نیز ارتقای تبادل گردشگر بین این شهر و استان و دیگر کشورهای خاورمیانه باشد.