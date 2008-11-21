نمایندگان مردم عراق فریب آمریکا را نخورند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد در نماز جمعه این هفته اصفهان طرح توافقنامه امنیتی کابینه عراق با آمریکا را خطر بزرگ دیگری برای مسلمانان دانست و افزود: نباید فراموش کرد که یکی از بندهای این توافق نامه در برگیرنده کاپیتولاسیون است که دستگاه قضایی عراق حق ندارد هیچگونه برخوردی با تخلف آمریکاییها در عراق داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از این کشور یادآور شد: نمایندگان مردم عراق باید با هوشیاری بیشتری نسبت به این مسئله در صحنه حاضر باشند.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به وظایف بسیج و بسیجیان اشاره کرد و گفت: سپاه وظیفه دارد نخبگان بسیجی را برای اداره آینده مملکت تربیت کند.

طباطبائی نژاد با اشاره به انسجام و وحدت میان بسیجیان و اینکه این نیاز اکنون احساس می شود گفت: یک بسیجی حق ندارد از زمانی که تکلیف به او داده شد تا زمانی که تکلیف از او ساقط شود دست از ادای وظیفه خود برداشته و باید همواره در صحنه باشد.

امام جمعه اصفهان یادآور شد: در زمان حال نیاز به انسجام نیروهای مردمی بسیج است که ماموریت انسجام آنها به عهده سپاه گذاشته شده است.

امام جمعه اصفهان همچنین اظهار داشت: معتقدات یک بسیجی باید همواره با استدلال منطقی همراه باشد.

طباطبائی نژاد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه در عصر حاضر دشمنان از طریق وسایل ارتباط جمعی اشکالات بسیاری به اسلام و دین وارد می کنند خاطر نشان کرد: ما نیز باید از طریق دفاع فکری همراه با استدلال منطقی جواب آنها بدهیم.