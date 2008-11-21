به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، طی برگزاری هشتمین گردهمایی شورای مشورتی اجرای استراتژی فرهنگی جهان اسلام در رباط پایتخت مراکش، اجرای برنامه های پایتخت فرهنگی اسلامی، گزارش کمیته میراث اسلامی و گزارشی درباره فعالیت هفتمین گردهمایی، بررسی می شود.

گزارش شوراهای عالی آموزش و پرورش و فرهنگ مسلمانان خارج از جهان اسلام، گردهمایی رؤسای مراکز فرهنگی و شوراهای اسلامی در جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام و آمریکای لاتین و دریای کارائیب نیز در این گردهمایی ارائه خواهد شد.

شورای مشورتی استراتژی فرهنگی جهان اسلام شامل کشورهای اردن، قطر، سودان، افغانستان، قرقیزستان، برونئی، بنین، ساحل عاج، سرالئون، مراکش، عربستان، لیبی و همچنین نمایندگان سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان آیسیسکو است.