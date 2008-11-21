پرده پنجم : مسافران خانه خدا اشک ریزان بقیع را ترک می کنند

این شب ها دسته دسته آدم ها را می بینی جوان و پیر، فارس و لر، کرد و ترک و...، زمزمه گو و مرثیه خوان اما؛ ناله کنان با دیدگانی اشک بار که آرام آرام می گریند بر چهار گوهر دردانه عالم.

راستی! اینجا حسین اگر نیست مادری هست که پسرانش را به یاری پسر علی و فاطمه فرستاد و وقتی هم در رکابش یکی یکی از جان گذشته بر زمین افتادند خدای را سجد کرد و اشک بر گونه جاری خواند که من دیگر پسر ندارم. آرامگاه ام البنین مادر عباس است اینجا؛ مظلومه ای دیگر.

خروج زائران ایرانی از مدینه منوره به سمت مکه مکرمه از چهارشنبه آغاز شده و پنجشنبه 6 هزار و 655 نفر دیگر در مسجد شجره جامه احرام می پوشند. از پنجشنبه سیر جمعیتی ایرانیان مستقر در مدینه الرسول رو به نزول می گذارد اگر چه هنوز کاروانهای دیگری قدم به ساحت مقدس نبوی می نهند تا پرواز به سوی کعبه را از این نقطه نورانی پی ریزی کنند.

به گفته مسئولان سازمان حج و زیارت روزانه به طور متوسط 10 هزار نفر از طریق جده و مدینه پا به بیت الله الحرام می گذارند.

در مراسم دعای کمیل پنج شنبه مدینه که حدود 28 هزار ایرانی از استانهای مختلف کشورمان حضور داشته اند، مشتاقان زیارت مزار نبوی و دوستداران ائمه و سینه چاکان بقیع تا پاسی از شب در بین الحرمین با زمزمه ندای جانسوز یادگار همیشه جاوید امیرالمومنین به کمیل، با معبود خویش به راز و نیاز پرداختند و با اشک چشم روح و جان خود را برای دیدار حضرت دوست صیقل دادند.

حضور مردم عاشق پیامبر و خانواده آن حضرت در جای جای بین الحرمین صحنه ای دیدنی از دلدادگی و شیدایی یک زائر مشتاق را خلق نمود که با ترنم خالصانه و جویی جاری از اشک ، خود را برای مناسبک حج ابراهیمی آماده ساخته است.