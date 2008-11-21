دوره های اطفای حریق و طرحهای جنگلداری در گلستان برگزار شد

سعید محمدی کارشناس مسئول منابع طبیعی گلستان در اختتامیه این دوره ها به خبرنگار مهر در گرگان افزود: 25 کارشناس در دوره آموزش اطفای حریق و 30 کارشناس فنی و ناظرین در دوره آموزشی ضمن خدمت طرحهای جنگلداری شرکت داشتند.

وی اظهار داشت: آشنایی با وضعیت طرحهای جنگلداری از جمله اهداف دوره آموزشی طرحهای جنگلداری است که به در این دوره کارشناسان به صورت تئوری و عملی با موارد مختلف از جمله سنجش موفقیت طرح جنگلداری در ابعاد کمی و کیفی آشنا شدند.

وی خاطرنشان کرد: دوره های آموزش اطفای حریق سطح 2 از جمله دوره های مصوب استانی است که در مرکز منابع طبیعی علی آباد کتول انجام شد.

به گفته محمدی، آشنایی با چگونگی اطفای حریق به صورت کاربردی از جمله اهداف برگزار یاین دوره آموزشی بود که کارشناسان در زمینه های مختلف از جمله مناطق و فصصول بحرانیف شاخص های بحران و موارد مرتبط با آن آشنا شدند.

این کارشناس اداره کل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: داریوش خانلری و صفرقلی خواجه تدریس این دوره های آموزشی را برعهده داشتند.

عرصه های جنگلی گلستان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.



