گردشگران کنیا ویزای خود را یک روزه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عباسی علی ظهر امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه گردشگری خاورمیانه افزود: البته برای رفاه هر چه بیشتر گردشگران، برای آن دسته از افرادی که امکان مراجعه به سفارت را ندارند در فرودگاه نیز ویزا صار می شود.

وی همچنین گفت: دولت کنیا تلاش دارد تا این کشور را در زمره کشورهای قابل دسترس منطقه قرار دهد از این رو تاکنون طی توافقات صورت گرفته با کشورهای مختلف سه فرودگاه بین المللی این کشور پروازهای مختلفی را به اقصی نقاط جهان دارد.

سفیر کشور کنیا در ایران همچنین بیان کرد: طبق آمارهای موجود حدود سه میلیون ایرانی تعطیلات خود را در کشورهای اروپایی، ترکیه، امارات و... می گذرانند در حالیکه عده اندکی به کنیا وارد می شوند که این نشان دهنده عدم اطلاع مناسب مردم این کشور از کنیا و جاذبه های تاریخی و فرهنگی آن است.

عباس علی همچنین گفت: در راستای اطلاع رسانی و شناخت مردم ایران از کشور کنیا تاکنون گروه های مختلفی از مردم را از جمله موسسات حوزه گردشگری و خبرنگاران با حمایت مالی دولت کنیا به این کشور سفر کرده و با جاذبه های گردشگری این کشور آشنا شدند و امیدواریم بتوانیم ارتباطات خود را در حوزه تبادل گردشگر افزایش دهیم.