نمازگزاران قمی نسبت به برگزاری کنفرانس ادیان اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، تظاهرات کنندگان با در دست داشتن دست نوشتههایی مسیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا میدان شهدا را طی کرده و اعتراض خود را اعلام نمودند.
راهپیمایان با سردادن شعارهایی چون مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر سازشکار، ملت عراق بیدار است، از امریکا بیزار است، شیوخ بیکفایت، همیت همیت و.... خواستار بررسی بیشتر مسائل شدند.
در پایان این تظاهرات نیز قطعنامهای در شش بند قرائت شد.
در این قطعنامه آمده است:
ما نمازگزاران شرکت کننده در این تظاهرات حماسی با هشدار نسبت به نسل کشی در غزه مقاوم، حمایت خود را از مردم مسلمان و بیدفاع غزه اعلام کرده و از دولت حمایت همه جانبه از این مردم مظلوم را خواهانیم وضمن هشدار به سران کشورهای مسلمان و عربی در سازش خفتبار برخی از سران با رژیک اشغالگر قدس آنها را نصیحت میکنیم تا دیر نشده به یاری مردم مظلو فلسطین خاسه غزه در محاصره سفاکان صهیونیستی بشتابید.
با در نظر گرفتن تلاش مضاعف دولت خون آشام و استکباری آمریکا در راستای امضای توافقنامه ذلتبار با دولت عراق و تثبیت خوی جهان تکقطبی در منطقه خاورمیانه، به مردم مسلمان عراق تاکید میکنیم که در این مقطع حساس از حضور آگاهانه خود در صحنه و از تبعیت از مرجعیت شیعه غفلت نکنند.
نشست خفبار برخی از سران کشورهای عربی با حضور رژیم اشغالگر قدس در آمریکا را شدیدا محکوم کرده و بار دیگر هشدار میدهیم که بیش از این نسبت به سرنوشت مردم مظلوم و مسلمان فلسطین اشغالی بیتفاوت نباشید.
سکوت معنادار مجامع به اصطلاح بینالمللی، خاصه سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قبال حوادث دردناک و اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در محاصره غزه و حملات بیرحمانه به مردم بیدفاع در غزه را شدیدا محکوم میکنیم.
نمایندگان مردم ملسمان عراق هشیار باشند که بررسی متن توافقنامه با دولت استکباری امریکا صحنه آزمانیش الهی است و مراقب باشند که قیام و قعودشان در بررسی مفاد این توافقنامه ننگین مایه عقوبت الهی نباشد و در این راستا از مرجعیت شیعه حضرت آیتالله سیستانی تبعیت کنند.
قم - خبرگزاری مهر: نمازگزاران قمی پس از پایان نماز جمعه با برپایی راهپیمایی نسبت به برگزاری کنفرانس ادیان و حضور روسای جمهور آمریکا و اسرائیل در آن راهپیمایی کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، تظاهرات کنندگان با در دست داشتن دست نوشتههایی مسیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا میدان شهدا را طی کرده و اعتراض خود را اعلام نمودند.
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