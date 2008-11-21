دشمنان اسلام بزرگترین ضربه را از نمازهای جمعه خورده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه ارومیه که به مناسبت فرا رسیدن آغاز هفته بسیج در آموزشگاه مالک اشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارومیه برگزار شد، افزود: برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین عبادی و سیاسی نقطعه عطف نظام و یاس دشمنان قسم خورده انقلاب و اسلام خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی (ره) بیان داشت: امروز این نهاد مردمی به حدی از توسعه، پیشرفت و ترقی دست یافته است که هیچ نیروی در منطقه یارای مقابله با بسیج را ندارد.

وی افزود: اندیشه ولایت مطلقه فقیه در جامعه اسلامی ما امروز شکل گرفته است و آمریکا و سایر دشمنان امت اسلامی نمی توانند به هیچ وجه اندیشه ولایت فقیه را از مردم مسلمان ایران و مسلمانان جهان بگیرند.

حجت الاسلام حسنی همچنین به تشریح دستاوردهای دولت نهم در استان پرداخت و بیان داشت: از رئیس جمهوری بسیجی به خاطر اجرای عدالت در جامعه سپاسگزاریم.

فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی نیز در ادامه با اشاره موقعیت ویژه استان آذربایجان غربی به لحاظ هم مرز بودن با سه کشور خارجی ودر تیررس قرار گرفتن توطئه های مختلف دشمنان اظهارداشت: امروز در سایه مجاهدتهای نیروهای انقلابی، نظامی و بسیجی امنیت کامل در مرزهای استان برقرار است.

سردار مهدی معینی تشکیل بسیج را نقطه عطف نظام جمهوری اسلامی برشمرد.

برگزاری مانور نیروهای بسیجی، برپایی ایستگاه نقاشی ونمایشگاه دستاوردهای بسیج در استان ازبرنامه های جنبی این آیین بود.

امروز دو نماز جمعه در شهرستان ارومیه برگزار شد.