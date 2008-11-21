بسیج سرمایه ملی و علاج دردهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ فتح الله جمیری امروز قبل از خطبه های نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: بسیج عامل ایجاد و حفظ امنیت در کشور است و بهترین مدافع انقلاب و پاسداری از دستاوردهای آن است.

وی اظهارداشت: هم اینک این نیروی مردمی در استان بوشهر در قالب بیش از دو هزار رده شامل پایگاه ، حوزه ، کانون ، گردانهای عاشورا و الزهرا و واحد های دانش آموزی نقش سترگ خود را در جامعه ایفا می کند .

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: امسال همزمان با بزرگداشت هفته بسیج 729برنامه متنوع در بخش های مختلف در استان بوشهر اجرا خواهد شد .