بسیج سرمایه ملی و علاج دردهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ فتح الله جمیری امروز قبل از خطبه های نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: بسیج عامل ایجاد و حفظ امنیت در کشور است و بهترین مدافع انقلاب و پاسداری از دستاوردهای آن است.
وی اظهارداشت: هم اینک این نیروی مردمی در استان بوشهر در قالب بیش از دو هزار رده شامل پایگاه ، حوزه ، کانون ، گردانهای عاشورا و الزهرا و واحد های دانش آموزی نقش سترگ خود را در جامعه ایفا می کند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: امسال همزمان با بزرگداشت هفته بسیج 729برنامه متنوع در بخش های مختلف در استان بوشهر اجرا خواهد شد.
جمیری یادآورشد : یکی از مهمترین این برنامه ها که پنجم آذر همزمان با سالروز تشکیل بسیج برگزار می شود همایش این نیرو در قالب بیش از 100هزار نفر از مردم استان بوشهر است.
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