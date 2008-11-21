انتقاد وزیر دفاع کانادا از سیاست مبهم آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در شرایطی که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از تغییراستراتژی نیروهای خارجی حاضر در افغانستان به شکلی که بتواند از فشار حملات به این نیروها در برخی مناطق بکاهد، خبر داده است، متحدان جنگی ایالات متحده از جمله انگلیس، کانادا، استرالیا و چهار کشور دیگر که در جنوب افغانستان نیرو مستقر کرده اند خواهان روشن شدن وضعیت نیروهای خود هستند.

پیتر مک کی وزیر دفاع کانادا که در نشست تعیین استراتژی های دفاعی در این کشور سخنرانی می کرد؛ استراتژی جدید آمریکا در افغانستان را به وارد کردن گوریل هشتصد پوندی در یک اتاق معمولی تشبیه کرد و گفت : متحدان آمریکا خواهان استراتژی روشن تری از سوی ایالات متحده برای تداوم جنگ در افغانستان هستند.

وی به افزایش خشونتها در قندهار اشاره کرد و گفت : به طور مثال ما می خواهیم بدانیم چه تعداد نیرو به قندهار اعزام خواهد شد.

