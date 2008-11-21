نمایشگاه گردشگری خاورمیانه افزایش ارتباط با کنیا و سوریه را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده ظهر امروز در جریان افتتاح نمایشگاه گردشگری خاورمیانه در شیراز، افزود: امیدواریم این روند آشنایی و تعامل استان فارس با دیگر کشورهای خاورمیانه نیز همچنان در پنجمین دوره این نمایشگاه دنبال شود تا شاهد توسعه تبادل گردشگر در بین کشورهای خاورمیانه باشیم.

وی همچنین گفت: انتخاب شیراز برای برپایی این نمایشگاه درست و به جا بوده است زیرا این منطقه با دارا بودن پتانسیلها و ظرفیتهای مناسب می تواند نقطه عطفی در حوزه گردشگری کشورهای خاورمیانه باشد.

استاندار فارس همچنین تاکید کرد: طی این مدت شاهد هستیم گردشگران کشورهای اسلامی معمولا کشورهای منطقه خود را به عنوان مقصد سفر انتخاب نمی کنند که باید با برگزاری و شرکت در چنین نمایشگاه هایی رفت و آمدهای گردشکری کشورهای منطقه را فراهم آورد.

رضا زاده همچنین با اشاره به مصوبات دولت در حوزه گردشگری استان فارس نیز بیان کرد: طی سفر دور اول هیئت دولت به استان فارس مصوبات مناسبی در حوزه زیرساختهای گردشگری استان داشتیم که برخی از آنها در حال طی مراحل اجرایی است.

وی از کلنگ زنی طرح توسعه حافظیه و سعدیه به عنوان یکی از این مصوبات یاد کرد که در سفر رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد، افزود: از سازمان میراث فرهنگی کشور نیز این درخواست را داریم که در کنار حمایتهای هیئت دولت از حوزه گردشگری فارس، این سازمان نیز منابع بیشتری را به استان فارس در راستای کمک به توسعه زیرساختهای گردشگری انجام دهد.