بسیج باید قدرت تحلیل مسائل روز خود را افزایش دهد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر ظهر امروز در جمع نمازگزاران شهرستان ارومیه با اعلام این مطلب ارتقای ایمان، علم و معرفت را از دیگر ضرورت های نیروهای بسیجی اعلام کرد.

وی به جایگاه و اهمیت بسیج در دفاع از کیان نظام و انقلاب اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: امروز در سایه پیروی از ولایت فقیه و تجهیز و بهره مندی از علوم و فنون روز بسیج را به یکی از نیروهای شکست ناپذیر در منطقه تبدیل کرده است.

وی لزوم استفاده از نهضت نرم افزاری در بین نیروهای بسیجی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: برای ادامه دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و نظام و خنثی کردن توطئه های دشمنان قسم خورده اسلام باید نیروهای بسیجی خود را به توانمندیهای روز دنیا تجهیز کنند.

وی در ادامه افتتاح باند اول میانگذر دریاچه ارومیه را که یکی از آرزوهای دیرین مردم منطقه بعد از گذشت سی سال بود را گام مهمی در جهت توسعه این استان استراتژیک در کشور دانست و بیان داشت: استان آذربایجان غربی با توجه به پتانسیل بسیار بالا متاسفانه محدود ومحصور شده بود که امید می رود با افتتاح این باند ضریب امنیت وسرمایه گذاری افزایش یابد.

وی در ادامه انتخاب وحضور محصولی به عنوان دومین فرد از این استان در کابینه دولت نهم را نشان شایستگی های بالای مردم این منطقه توصیف و خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور محصولی شاهد توسعه مناطق محروم و دور افتاده این استان در ماههای آتی باشیم.

