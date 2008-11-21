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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۴

محمدی به مهر خبر داد:

تاییدمدارک پزشکی معمارزاده/ رضایی یک هفته پس ازثبت قرارداد بازی می کند

تاییدمدارک پزشکی معمارزاده/ رضایی یک هفته پس ازثبت قرارداد بازی می کند

رئیس سازمان لیگ برتر از تایید مدارک مصدومیت میثاق معمارزاده دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس توسط کمیسیون پزشکی سازمان تربیت بدنی خبر داد.

عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده میثاق معمارزاده گفت: مدارک مربوط به مصدومیت این بازیکن توسط کمیسیون پزشکی سازمان تربیت بدنی مورد تایید قرار گرفت است.

وی ادامه داد: درصورتیکه این مدارک توسط کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال هم مورد تایید قرار گیرد، با توجه به رضایت نامه ای که وی برای خروج نامش از فهرست پرسپولیس به فدراسیون ارسال کرده است، نام وی از جمع نفرات این تیم خارج می شود.

رئیس سازمان لیگ برتر همچنین تاکید کرد: هنوز قرارداد رحمان رضایی ثبت نشده است ولی پس از حل مشکلاتی که برای عقد قرارداد این بازیکن با پرسپولیس وجود دارد، وی می تواند یک هفته پس از ثبت قرارداد در هیئت فوتبال، برای پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر به میدان برود.

کد مطلب 787120

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