پیروزی پرگل ذوب آهن برابر شیرین فراز / برتری دشوار ابومسلم

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 2 دیدار در اصفهان و مشهد پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال ذوب آهن با نتیجه 4 بر یک برابر شیرین فراز کرمانشاه به برتری دست یافت.

حسن اشجاری(45 و 66)، کاسترو(31) و محمد منصوری(61) گلهای ذوب آهن را در این دیدار به ثمر رساندند. احمد محمدپوری(83) هم تک گل شیرین فراز را به ثمر رساند.

در مشهد هم تیم فوتبال ابومسلم در غیاب ناصر حجازی با نتیجه 3 بر 2 از سد آرمین تهران گذشت و راهی مرحله بعد شد. جان دین گودی(4)، سعید خانی(11) و رضا ناصحی(29) برای ابومسلم گل زدند و محمدمهدی کامل(60) و علی موسوی(64) گلهای آرمین را به ثمر رساندند.