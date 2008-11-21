شکست استقلال مقابل فولاد خوزستان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و فولادخوزستان از ساعت 15 امروز در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار هم رفتند که تلاش آنها در پایان نیمه اول با برتری یک برصفر تیم سرخپوش خوزستانی همراه بود.

تک گل تیم فوتبال فولاد خوزستان را در این نیمه سجاد فیض الهی در دقیقه 6 روی ارسال لوسیانو و النته از جناح راست به ثمر رساند.

پس از این گل تیم استقلال آهنگ تهاجمی به خود گرفت و فولاد خوزستان در ضدحملات به دنبال گل تساوی بود. در نهایت این تقابل تاکتیکی نتیجه‌ای جز برتری یک برصفر فولاد به دنبال نداشت تا دو تیم در نیمه دوم برای کسب امتیاز تلاش کنند.

قضاوت دیدار استقلال - فولاد خوزستان را یدالله جهانبازی برعهده دارد. او در نیمه اول این بازی به ساندرو داسیلوا و سجاد فیض الهی از تیم فولاد خوزستان کارت زرد نشان داد.