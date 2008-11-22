برخی زائران آزاد با 7 میلیون تومان حاجی می شوند / هشدار سازمان حج

مصطفی خاکسار قهرودی ظهر جمعه در دیدار از مراکز پخت و پز متمرکز شهر مدینه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره فعالیت های اعزام حجاج آزاد سعودی از کشورمان ضمن تایید اعزام چند هزار نفر از این طریق اظهار داشت: ما تاکنون چند بار از سفارت و سرکنسول عربستان در مشهد خواستیم تا این کار را نکنند.

در عملیات حج تمتع امسال ، 104 هزار نفر زائر ایرانی از طریق سازمان حج به سرزمین وحی اعزام می شوند. در ایران به علت بالا بودن تقاضای سفر به حج تمتع و محدودیت سهمیه کشورمان برای اعزام زائر به خانه خدا، بیش از یک میلیون و 400 هزار ایرانی در نوبت اعزام به حج تمتع قرار دارند.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره علل مخالفت با این اقدام سفارت عربستان اعلام کرد: از آنجا که سفارت و مراجع مربوطه فقط کار اعزام را انجام می دهند و بقیه فعالیتهای آن همانند خدمات رسانی زائران ایرانی به صورت مرسوم به عهده ما قرار می گیرد این تعداد زائران مازاد مشکلاتی را برای ما در امر خدمات رسانی ایجاد می کنند.

قهرودی تاکید نمود: زائران رسمی که از طریق سازمان حج و زیارت از ایران به عربستان اعزام می شوند از خدمات مرسوم و معمول و اسکان و بیمه و دیگر امتیازات برخوردار هستند در صورتی که زائران آزاد که توسط سفارت عربستان به مکه و مدینه فرستاده می شوند، از خدمات مذکورمحروم هستند و به نوعی بار مسئولیت این افراد ناخودآگاه به دوش ما می افتد و این موضوع با توجه به برنامه ای از پیش تعیین شده و محدودیت عوامل ما در خدمت رسانی مشکلاتی را به وجود می آورد.

رئیس سازمان حج ضمن اعلام برخی محدودیتها همانند مشکل مکان و فضا در " منا " جهت ساماندهی حجاج ایرانی ، حضور زائران آزاد را مانعی مضاعف در امر رسیدگی به امور حاجیان رسمی برشمرد.

قهرودی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما درباره اخذ هزینه 6 میلیون تومان از این زائران اعلام نمود: من هم مانند شما هزینه سفر آزاد به حج تمتع را تا 7 میلیون تومان شنیده ام که البته برخی از این هزینه ها صرف منافع دلالان می شود که در این باره فعالیت می کنند. در صورتی که هزینه های یک زائر مناسک حج با حداکثر امکانات توسط سازمان حج 3 میلیون تومان است، گرفتن مبلغ 6 تا 7 میلیون تومان از زائران آزاد جای تامل دارد.